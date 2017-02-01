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01 февраля 00:40
Минкин Александр

Российский журналист и театровед. Обозреватель газеты «Московский комсомолец»

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Порнозвезда и депутат

Что думать?

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предельно возбуждена. Она требует привлечь к уголовной ответственности создателей фильма «Матильда». Наталья утверждает, что авторы «Матильды» «глумятся над христианскими святыми, оскорбляют имена, почитаемые православными, делают это осознанно и далеко не бескорыстно». Здесь и далее мы цитируем текст Поклонской, который она сама опубликовала.

О ком речь? Кто эти оскорбляемые святые, почитаемые православными? И что именно оскорбляет религиозные чувства? В заявлении Натальи есть чёткие ответы на эти вопросы. Она же была прокурором, обвиняет профессионально.

Наталью возмущает, что «в основу сюжета фильма легли выдуманные романтические отношения святого государя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. При этом роль канонизированного императора досталась Ларсу Айдингеру — немецкому актеру, исполнявшему ранее одну из главных ролей в порнографическом фильме».

Два обвинения: а) выдуманная связь святого Николая с балериной; б) роль русского святого Николая исполняет порнозвезда, вдобавок — для пущего глумления — немец. Хотя это в некоторой степени можно оправдать, ибо последний русский царь был почти чистокровный немец.

…Разбираться с высоконравственными прокурорами нам не привыкать. Даже генеральные прокуроры России садились в лужу, а то и в тюрьму, а то и становились звёздами порнофильма, показанного на государственном телеканале.

Справедливость, однако, требует рассматривать дело по существу. Хотя и личность заявителя имеет большое значение. Если, например, заявитель — клеветник, то и цена его заявлению соответствующая.

Итак, святой государь Николай II. В этом сомневаться нельзя, поскольку он действительно канонизирован Русской православной церковью. Он святой, святой! Но он же ничего святого не совершал. С 1905‑го и до конца имел прозвища «Николашка» и «Николай Кровавый» — это исторические факты (за искажение которых уголовная статья).

Канонизирован Николай II исключительно и только за мученическую смерть в подвале Ипатьевского дома. Но и там он был не героем, а жертвой.

Если б у него чего-то потребовали, а он бы упёрся из принципа — тогда да, герой, заслуга. Известны святые, от которых требовали отречься от веры в Христа, но они предпочли лучше умереть, чем предать веру. А тут взяли, отвели, убили…

Если он, пока был царём, кувыркался с Матильдой, то в чём проблема? Он же тогда не был святым. Ленин, например, развлекался с Инессой Арманд и ещё чёрт-те с кем, но ведь это он делал до того, как оказался в Мавзолее, до того, как стал коммунистическим святым. А уж сколько сексуальных приключений в Библии — в Святой Книге… Поклонская, вероятно, не читала, некогда было. А следовало бы больше читать Св. Писание, чем про порноактёров. (Мы надеемся, что она про них читала, но не смотрела.)

Популярный сейчас Владимир, прежде чем стать святым, убивал и насиловал. И что теперь делать? Уничтожать учебники? Уничтожать летописи и архивы? Нет, все согласны, что в молодости человек мог натворить много плохого, а потом духовно переродиться… Впрочем, и духовно перерождаться необязательно. Известны иконы Сталина, на которые верующие молятся, но о его духовном перерождении неизвестно ничего, да и умер без покаяния, извините.

Наталья в заявлении пишет: «Авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи». (Заглавных букв могло бы быть больше, если бы она слово «государь» писала с прописной.)

Право на неприкосновенность частной жизни волнует Наталью чрезвычайно. На двух страничках она ухитрилась написать это 8 раз. Поневоле станешь думать, что тут что-то личное. Вдобавок у себя в ЖЖ («Живой журнал») Поклонская своё заявление ещё и произносит вслух. Голос слабый, тонкий, совсем не прокурорский, а на словах про порноактёра он ещё предательски дрожит. От гнева, вероятно.

Неприкосновенность частной жизни действительно важнейшая вещь! Но гораздо больше, чем «Матильда», неприкосновенность частной жизни святого Николая II и его семьи нарушил Ленин. Сам он, конечно, не стрелял, но вождь отвечает за всё, не так ли? Если бы Ленин был против, то убийцы были бы наказаны, не так ли? Однако они были награждены и увековечены (например, метро «Войковская» и пр.).

Что же это творится, граждане?! Борец с «Матильдой» Наталья заседает в Думе с Зюгановым и его партией, для которых Ленин — святой! Они поклоняются мощам (мумии) того, кто постоянно называл в своих речах и статьях святого Николая II — Николаем Кровавым. (Откройте любое собрание сочинений Владимира Ильича.)

Это ж несоизмеримо по весу: какая-то легковесная, легкомысленная балерина и — вождь мирового пролетариата, создатель первого в мире государства рабочих и крестьян. Не фильм надо расследовать, а Ленина из Мавзолея изымать. Тем более неприкосновенность личности нарушается и там. Кто попало ходит смотреть на труп, а покойный на это не давал разрешения, да и вдова была прямо против.

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Опытная Наталья изображает свою борьбу с «Матильдой» как исполнение воли народа: «Люди, которые просят меня поддержать их», «Обращающиеся ко мне люди уверены, что «Матильда» — сознательное кощунство»… А потом прямо:

ПОКЛОНСКАЯ. Я, как представитель определенного круга избирателей, принимая возможное бессилие правоохранительной системы и основываясь на тесной взаимосвязи закона и нравственности, выражаю свою четкую позицию по данному вопросу. И заявляю: фильм «Матильда. Тайна дома Романовых», называемый историческим блокбастером, является оскорблением религиозных чувств православных верующих».

Это уже не предположение. Это приговор. И она добавляет: «Кстати, это наказывается вплоть до лишения свободы сроком до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. А также нарушение тайны переписки, почтовых и иных сообщений. Кроме того, оскорбление представителя власти».

Какая каша! Какого представителя власти оскорбляет «Матильда»? И как понять странные слова депутата Поклонской: «принимая возможное бессилие правоохранительной системы»? Это она про свою недавнюю работу? Фу.

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Раньше горячие девушки шли в революцию — стрелять в прокуроров, в царя… Теперь, погорячившись, они идут в прокуроры, в Думу и даже венчаются с царём (духовно).

В парламенте России не одна Поклонская испытывает ХРН — хроническую рецидивирующую неудовлетворённость (положением дел). Там ещё Мизулина, Яровая, Толстой… Они чуть не каждый день придумывают чего-нибудь новенькое во славу Отечества и на радость бездельникам-комментаторам-журналистам. «Ах, слава богу, новость!» Ведь Трамп надоел, Сирия надоела, и надо чем-то занять людей, чтоб не думали о ценах, о нищенских пенсиях… Власть должна отвлекать внимание граждан от реальных проблем. Так вертолёт отстреливает тепловые экраны — фальшивые цели, чтобы отвлечь ракету.

И хорошо, что есть клоуны, которые развлекают, пусть и за 400 тысяч в месяц.

…Поклонская осенью прошлого года сказала какую-то чепуху, после чего долго молчала. Считалось, что руководители попросили её отдохнуть от публичных заявлений. И вот опять.

Что ей дался этот немецкий порноартист, играющий царя? Случается, порнозвёзды играют роль депутатов. Пример общеизвестен: Чиччолина (звезда жёсткого порно) стала депутатом в Италии. Вряд ли это ухудшило репутацию парламента в глазах общества. А чем мы хуже?

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