ФАС раскрыла картельный сговор на конкурсах по закупке лекарств для госбольниц
ФАС раскрыла картельный сговор на рынке госзакупок лекарственных препаратов. Речь идет о 100 аукционах на общую сумму 414 млн рублей. Подозрения в картельном сговоре выдвинуты в адрес компаний ООО «БСС» и ООО «АМТ»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картельный сговор на рынке госзакупок лекарственных препаратов. Речь идет о 100 аукционах на общую сумму 414 млн рублей. Подозрения в картельном сговоре выдвинуты в адрес компаний ООО «БСС» и ООО «АМТ».
«В январе 2017 года УФАС по Москве признало наличие картельного сговора между ООО «БСС» и ООО «АМТ» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в 11 субъектах РФ», - говорится в официальном сообщении московского управления ФАС.
По данным ФАС, указанные компании в ходе торгов действовали в интересах друг друга в рамках устного картельного соглашения. В итоге действия ООО «БСС» и ООО «АМТ» привели к поддержанию цен на 107 торгах. Компания «БСС» выиграла 95 аукционов на общую сумму 403 млн рублей. Компания АМТ выиграла 7 аукционов на общую сумму более 6 млн рублей.
В перечень закупаемых для нужд госучреждений лекарств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарства для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики. Отсутствие конкуренции привело к тому, что больницы были вынуждены закупать препараты по завышенным ценам.
ФАС намерена передать материалы проверки в правоохранительные органы.