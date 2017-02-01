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01 февраля 00:12

Мэрия Москвы объяснила высокую стоимость новогодних гирлянд. Они красивые и безопасные

Мэрия Москвы ответила на обвинения в свой адрес по поводу закупки новогодних украшений для города по завышенным ценам. По словам чиновников, высокая цена украшений обусловлена их высоким качеством, красотой и безопасностью

Фото: mir-shoping.ru

Мэрия Москвы ответила на обвинения в свой адрес по поводу закупки новогодних украшений для города по завышенным ценам. По словам чиновников, высокая цена украшений обусловлена их высоким качеством, красотой и безопасностью.

Ранее сообщалось, что столичная мэрия потратила на французские гирлянды в виде бокалов под шампанское, которыми была украшена Тверская улица, в пять раз больше заявленной в прайс-листе продавца суммы.

Глава департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский в ответ на обвинения в расточительности отметил, что мэрия, напротив, украсила город со скидкой.

«Если кто-то захочет сделать такое же оформление по прайс-листам производителя, то получится не меньше 3,3 млн [рублей] на одну конструкцию, а город заплатил по 2,234 млн рублей, получив скидку за опт. Дорого это или дешево? В рамках тех цифр, которые заработал город – 56 млрд рублей – за счет фестивалей, сравнивайте сами и делайте выводы», – заявил Ливинский, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, в стоимость украшений входила доставка, таможенные сборы и налоги, а также установка и присоединение к сетям, чтобы создать эффект «пузырьков шампанского».

Чиновник добавил, что власти не могли «удешевить и упростить конструкцию», так как речь шла о безопасности горожан. Он отметил, что гирлянды устанавливались в пешеходной зоне высокой проходимости и должны были удовлетворять требованиям безопасности.

Согласно расследованию портала «Медуза», московские потратили на праздничное оформление столицы перед Новым годом 7 млрд рублей. При этом цена на некоторые новогодние конструкции оказалась сильно завышенной по сравнению с ценами, указанными в прайс-листах продавцов.

В расследования также выяснилось, что тендеры на новогоднее оформление некоторых московских улиц выиграла фирма «Форум», которая принадлежит адвокату Ольге Керецман, имеющей связи с бизнес-структурами братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. Последних журналисты называют друзьями президента Владимира Путина и королями госзаказов. 

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