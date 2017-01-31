В Эрмитаже проводятся обыски по делу о растрате миллиарда рублей
В Государственном Эрмитаже проходит обыск по делу, связанному с исполнением госконтракта на строительство нового фондохранилища. Оперативные действия в Эрмитаже проводят сотрудники петербургского управления ФСБ России
В Государственном Эрмитаже проходит обыск по делу, связанному с исполнением госконтракта на строительство нового фондохранилища. Оперативные действия в Эрмитаже проводят сотрудники петербургского управления ФСБ России.
В Эрмитаже в рамках расследования проводится выемка документов, сообщает «Фонтанка».
Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение или растрата». Дело было заведено в 2015 году по факту хищения средств, выделенных на строительство, реконструкцию и реставрацию Эрмитажа.
Следователи проверяют контракт на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице стоимостью 3,67 млрд рублей. Контракт был заключен с компанией «Мехстройтранс».
По данным силовиков, «Мехстройтранс» получил аванс в размере миллиарда рублей. Работы по строительству фондохранилища шли с отставанием от указанного в контракте срока. Кроме того, компания не оплачивала исполненные работы субподрядчикам.