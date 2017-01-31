В доме сотрудника ФСБ, курировавшего «Шалтай-Болтай», нашли 12 млн долларов
В загородном доме и квартире бывшего замначальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова, который задержан по подозрению в госизмене, нашли 12 млн долларов наличными
В загородном доме и квартире бывшего замначальника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Сергея Михайлова, который задержан по подозрению в госизмене, нашли 12 млн долларов наличными. Деньги хранились в разных местах квартиры и дома.
В настоящее время следственные органы выясняют происхождение этих денег, сообщает портал Life.
Замначальника ЦИБ ФСБ России Сергея Михайлова называют куратором хакерской группировки «Шалтай-Болтай», которая ранее опубликовала переписку высокопоставленных чиновников, в том числе и премьер-министра Дмитрия Медведева.
По данному делу также задержаны подчиненный Михайлова Дмитрий Докучаев, глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предполагаемый основатель группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев по прозвищу Льюис.
Михайлова и Докучаева обвиняют в государственной измене, а Стоянова и Аникеева – в неправомерном доступе к компьютерной информации.