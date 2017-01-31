В российских учебных заведениях введут школьную форму единого образца
В российских школах введут форму для учеников единого образца. В настоящее время Минпромторг занимается разработкой национального стандарта формы. В то же время в правительстве отметили, что школьников не будут обязывать ходить в форме единого образца
В российских школах введут форму для учеников единого образца. В настоящее время Минпромторг занимается разработкой национального стандарта формы. В то же время в правительстве отметили, что школьников не будут обязывать ходить в форме единого образца, поэтому вопрос о ношении хиджабов остается на усмотрении руководства учебных заведений и местных властей.
Разработкой стандарта школьной формы займутся специалисты «Союзлегпрома». За основу будет взят стандарт «Роскачества», который был разработан в 2016 году. Речь в первую очередь идет о качестве и безопасности тканей, например, устойчивости изделийк истиранию и образованию катышков, качестве швов, прочности и т.д.
В Минпромторге отметили, что пока речи о введении единой школьной формы во всех учебных заведениях не идет. В любом случае этот вопрос находится в компетенции Министерства образования и науки.
В свою очередь в Минобрнауки сообщили, что одежда для школьников «должна соответствовать по качеству санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а внешний вид - общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», сообщают «Известия».
Ранее глава министерства Ольга Васильева уже высказалась против появления учеников в школах в одежде, которая говорит об их религиозной принадлежности, что вызвало возмущение со стороны властей Чеченской республики. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заподозрил министра «в симпатиях к фашизму» после того, как поддержала запрет на ношение мусульманских платков для школьниц и учительниц.
Кроме того, чеченские депутаты намерены принять законопроект, который разрешит детям ходить в школу и в хиджабах, и в кипах и с крестиками.
«Хиджабы, платки, крестики люди носят для себя лично. Они никак не мешают делам государства и образования. Те, кто утверждает обратное, прикрываются ширмой светскости, за которой прячутся их личные убеждения», - заявил депутат Саралиев.