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31 января 13:44

В российских учебных заведениях введут школьную форму единого образца

В российских школах введут форму для учеников единого образца. В настоящее время Минпромторг занимается разработкой национального стандарта формы. В то же время в правительстве отметили, что школьников не будут обязывать ходить в форме единого образца

Фото: zumba-fit.ru

В российских школах введут форму для учеников единого образца.  В настоящее время Минпромторг занимается разработкой национального стандарта формы. В то же время в правительстве отметили, что школьников не будут обязывать ходить в форме единого образца, поэтому вопрос о ношении хиджабов остается на усмотрении руководства учебных заведений и местных властей.

Разработкой стандарта школьной формы займутся специалисты «Союзлегпрома». За основу будет взят стандарт «Роскачества», который был разработан в 2016 году. Речь в первую очередь идет о качестве и безопасности тканей, например, устойчивости изделийк истиранию и образованию катышков, качестве швов, прочности и т.д.

В Минпромторге отметили, что пока речи о введении единой школьной формы во всех учебных заведениях не идет. В любом случае этот вопрос находится в компетенции Министерства образования и науки.

В свою очередь в Минобрнауки сообщили, что одежда для школьников «должна соответствовать по качеству санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а внешний вид - общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер», сообщают «Известия».

Ранее глава министерства Ольга Васильева уже высказалась против появления учеников в школах в одежде, которая говорит об их религиозной принадлежности, что вызвало возмущение со стороны властей Чеченской республики. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заподозрил министра «в симпатиях к фашизму» после того, как поддержала запрет на ношение мусульманских платков для школьниц и учительниц.

Кроме того, чеченские депутаты намерены принять законопроект, который разрешит детям ходить в школу и в хиджабах, и в кипах и с крестиками.

«Хиджабы, платки, крестики люди носят для себя лично. Они никак не мешают делам государства и образования. Те, кто утверждает обратное, прикрываются ширмой светскости, за которой прячутся их личные убеждения», - заявил депутат Саралиев.

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