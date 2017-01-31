Россияне с 1 марта не смогут бесплатно приватизировать свое жилье
Таким образом, с 1 марта граждане, которые вовремя не воспользовались правом на приватизацию жилья, сохраняют право на бессрочное владение и пользование ими по договору социального найма
Российские граждане с 1 марта 2017 года лишатся возможности бесплатно приватизировать жилье. Именно в этот день истекает срок программы бесплатного оформления жилья в собственность.
Таким образом, с 1 марта граждане, которые вовремя не воспользовались правом на приватизацию жилья, сохраняют право на бессрочное владение и пользование ими по договору социального найма.
Впрочем, для некоторых категорий граждан бесплатную приватизацию могут продлить. В этот список войдут жители Крыма и Севастополя, которые вошли в состав России в 2014 году, и жители аварийных домов. Для них бесплатную приватизацию продлят до 2020 года. Дети-сироты получат бессрочное право на приватизацию.
Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли пока только в первом чтении, сообщает «КоммерсантЪ».
Программа бесплатной приватизации стартовала в 1992 году. За время ее действия жилье в собственность оформили 30,6 млн человек. Около 93% жилого фонда России находится в собственности населения.