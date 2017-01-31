Следственный комитет могут объединить с МВД, а ФСБ - с ФСО
Российские власти обсуждают реформу силовых ведомств, результатом которой станет их объединение. Так, Федеральную службу безопасности (ФСБ) объединят с Федеральной службой охраны (ФСО), а Министерство внутренних дел – со Следственным комитетом
Российские власти обсуждают реформу силовых ведомств, результатом которой станет их объединение. Так, Федеральную службу безопасности (ФСБ) объединят с Федеральной службой охраны (ФСО), а Министерство внутренних дел – со Следственным комитетом.
Претензии к работе ведомства Александра Бастрыкина у Кремля возникли после громкого ареста высокопоставленных сотрудников СКР по обвинению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по прозвищу Шакро Молодой. С момент возбуждения уголовного дела в СМИ неоднократно появлялась информация о скорой отставке Александра Бастрыкина.
Еще один повод к объ1единению СКР с МВД – это отсутствие у Следственного комитета своего оперативного сопровождения. Это приводит к тому, что для оперативной работы ведомству приходится привлекать сотрудников других силовых ведомств.
Источник портала Znak.com сообщил, что в случае слияния может получиться слишком большая и сложная в управлении структура, в которой снова придется проводить реформу.
Что касается слияния ФСБ и ФСО, то ранее эта идея уже обсуждалась в СМИ. Тогда, в частности, сообщалось, что в России появится силовая структура, похожая на Комитет госбезопасности (КГБ) СССР. Однако в руководстве страны такую информацию опровергли.