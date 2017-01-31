Власти Мурманска решили купить на деньги для инвалидов новые троллейбусы
Администрация Мурманска потратит деньги, выделенные на помощь инвалидам, на покупку новых троллейбусов. Речь идет о 14 млн рублей из городского бюджета. Всего на поддержку людей с ограниченными возможностями из городского бюджета было выделено 16 млн рублей
Администрация Мурманска потратит деньги, выделенные на помощь инвалидам, на покупку новых троллейбусов. Речь идет о 14 млн рублей из городского бюджета.
По данным издания «Северпост», в бюджете Мурманска на поддержку людей с ограниченными возможностями выделено 16 млн рублей. Однако 14 млн рублей из этой суммы чиновники хотят потратить на обновление троллейбусного парка.
«У нас столько потребностей, а кто-то из чиновников решил потратить все деньги на улучшение безбарьерной среды на покупку именно троллейбусов», - пожаловались в местной организации инвалидов сайту «Открытой России».
В общественной организации отметили, что даже если чиновники приобретут на деньги для инвалидов современные троллейбусы, оборудованные подъемниками для колясок, то маловероятно, что колясочники будут на остановке специально ждать нужный троллейбус.
В мэрии Мурманска информацию о покупке троллейбусов на деньги для инвалидов прокомментировать не смогли. Одни чиновники сослались на срочное совещание, а другие – на отпуск.