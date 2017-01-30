Бывшего полпреда президента Бориса Ельцина задержали за экстремизм
Правоохранительные органы задержали в московском аэропорту «Домодедово» Виталия Гулия, который при президенте Борисе Ельцине занимал должность его полномочного представителя в Сахалинской области. Бывшего чиновника подозревают в экстремизме
Правоохранительные органы задержали в московском аэропорту «Домодедово» Виталия Гулия, который при президенте Борисе Ельцине занимал должность его полномочного представителя в Сахалинской области. Бывшего чиновника подозревают в экстремизме.
Виталия Гулия силовики сняли с рейса Москва – Кишинев. Пока обвинение ему не предъявлено, сообщил ТАСС его адвокат Дагир Хасавов. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника заведено по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».
По словам юриста, возбуждение дела связано с выходом книги Виталия Гулия под названием «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». В аннотации к книге автор отметил, что если читатель придет к выводу о бесполезности некоторых государственных структур, то он возражать против этого не будет.
Виталий Гулий был назначен полномочным представителем президента РФ в Сахалинской области в 1991 году. Эту должность он занимал до 1993 года. С 1993 года работал в администрации президента РФ на должности начальника отдела, затем - заместителя начальника управления администрации президента РФ по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.