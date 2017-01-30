Израиль отказывается согласовывать рейсы в Тель-Авив из аэропорта «Жуковский»
Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая начала осуществлять полеты из нового аэропорта «Жуковский», снова столкнулась с проблемами при осуществлении международных рейсов ...
Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая начала осуществлять полеты из нового аэропорта «Жуковский», снова столкнулась с проблемами при осуществлении международных рейсов. Авиационные власти Израиля отказываются подтвердить перевозчику полеты из «Жуковского» в Тель-Авив. Ранее с похожими проблемами уральская авиакомпания столкнулась при осуществлении полетов в Таджикистан.
Проблемы у «Уральских авиалиний» с международными вылетами из «Жуковского» возникают из-за статуса аэропорта. Минтранс присвоил подмосковной воздушной гавани региональный статус, однако авиационные власти Израиля считают, что «Жуковский» является московским аэропортом, сообщает «КоммерсантЪ».
Региональный статус позволяет «Жуковскому» пользоваться имеющимися в межправительственном соглашении свободными квотами на полеты из регионов за рубеж. Московский статус, напротив, лишает такой возможности, так как квоты по популярным международным направлениям уже выбраны.
В Израиле считают, что «Жуковский» является московским аэропортом и на этом основании пока не согласовывают рейсы. При этом билеты в Тель-Авив с вылетами от 19 марта 2017 года уже продаются.
Ранее аналогичный спор возник с авиационными властями Таджикистана, в результате чего полеты между странами были приостановлены. Таджикская сторона заявила, что «Жуковский» относится к Москве, поэтому для выдачи разрешения на полеты в Душанбе нужно пересматривать межправительственное соглашение.