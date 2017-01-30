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30 января 10:55

В правительстве высказались против отмены запрета на въезд в РФ иностранцев с ВИЧ

В правительстве разделились мнения по поводу снятия запрета на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных людей. В Минздраве предлагают снять данное ограничение, однако в МВД и Минэкономразвития высказались против

Фото: izvestia.ru

В правительстве разделились мнения по поводу снятия запрета на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных людей. В Минздраве предлагают снять данное ограничение с целью устранения дискриминации ВИЧ-инфицированных, однако  в МВД и Минэкономразвития высказались против.

Минздрав в рамках реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ предложил среди прочего предложил бороться с дискриминацией инфицированных. В частности, речь идет о снятии ограничений для ВИЧ-инфицированных на въезд и проживание в России, на усыновление и на службу в армии, сообщает РБК.

В других ведомствах согласились, что ВИЧ-инфицированные могут служить в вооруженных силах РФ, однако высказались против отмены пункта на ограничение на въезд и проживание в стране людей с таким диагнозом.

В Минэкономразвития считают, что борьба с дискриминацией инфицированных может угрожать национальной безопасности государства «в части защиты здоровья населения».

Согласно действующему законодательству, в Россию могут въезжать иностранные граждане с ВИЧ, чьи супруги, дети и родители являются гражданами РФ или постоянно находятся на ее территории. Такое право инфицированные пациенты получили в начале 2016 года после рассмотрения Конституционным судом соответствующей жалобы граждан Украины и гражданки Молдавии. Все они не смогли вернуться в Россию к своим супругам из-за диагноза ВИЧ.

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