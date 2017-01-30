В правительстве высказались против отмены запрета на въезд в РФ иностранцев с ВИЧ
В правительстве разделились мнения по поводу снятия запрета на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных людей. В Минздраве предлагают снять данное ограничение, однако в МВД и Минэкономразвития высказались против
В правительстве разделились мнения по поводу снятия запрета на въезд в Россию ВИЧ-инфицированных людей. В Минздраве предлагают снять данное ограничение с целью устранения дискриминации ВИЧ-инфицированных, однако в МВД и Минэкономразвития высказались против.
Минздрав в рамках реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ предложил среди прочего предложил бороться с дискриминацией инфицированных. В частности, речь идет о снятии ограничений для ВИЧ-инфицированных на въезд и проживание в России, на усыновление и на службу в армии, сообщает РБК.
В других ведомствах согласились, что ВИЧ-инфицированные могут служить в вооруженных силах РФ, однако высказались против отмены пункта на ограничение на въезд и проживание в стране людей с таким диагнозом.
В Минэкономразвития считают, что борьба с дискриминацией инфицированных может угрожать национальной безопасности государства «в части защиты здоровья населения».
Согласно действующему законодательству, в Россию могут въезжать иностранные граждане с ВИЧ, чьи супруги, дети и родители являются гражданами РФ или постоянно находятся на ее территории. Такое право инфицированные пациенты получили в начале 2016 года после рассмотрения Конституционным судом соответствующей жалобы граждан Украины и гражданки Молдавии. Все они не смогли вернуться в Россию к своим супругам из-за диагноза ВИЧ.