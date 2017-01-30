Нужны ли Брянщине врачи?
Пока брянская областная власть плачется миру в жилетку на острый дефицит медицинских работников в регионе, вдруг выясняется – вчерашних «экстернов» особо в области никто и не ждет
На том самом знаменитом заседании областного правительства полуторагодичной давности, знаменитого тем, что на нем губернатор Александр Богомаз как мальчишку отчитывал недавно назначенного на пост руководителя регионального департамента здравоохранения Александра Маклашова, которому для вытаскивания отрасли из болота был, по сути, дан полный «картбланш», главным поводом для «барского» гнева была новость (именно новость, о которой доселе глава региона как говорится - ни сном, ни духом) о том, что, оказывается, Брянщина от лица департамента отказалась от целевого направления абитуриентов в медвузы.
Маклашов, видимо, долго готовился к предстоящему отчету на правительстве – но ему почти тут же заткнули рот. Чиновник всего-то и успел, как «пожалиться» на уже ставшие банальными проблемы: нехватка без малого 800 врачей в больницы и поликлиники, около сотни машин «скорой» на грани выработки ресурса, а то уже и за гранью, томографы нужны туда и сюда…
Дальше говорил, весьма эмоционально, губернатор, сразу сославшись на ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петра Глыбочку, которого даже по прошествии многих его столичных лет на Брянщине считают земляком. В ходе беседы губернатора и педагога последний удивлялся, что среди региональных заявок на целевое направление своих вчерашних школьников в его «универ», брянской заявки он не увидел.
Вот, как говорится, и весь секрет. Секрет того, откуда в не самом большом и густонаселенном регионе такой дефицит специалистов-медиков. Может быть, среди выпускников школ нет желающих поступать в «мед» по целевому отбору и после не искать теплых местечек, а вернуться на малую родину с дипломом, где их встретят с хлебом-солью? Есть желающие – по 300-400 человек каждый год. Но большинство из них ожидает отворот-поворот – нет такой программы в области, чтоб, если и не растить собственных медиков, так хотя бы помочь им поступить, отучиться и дать потом работу плюс нормальные условия.
Как раз условия и есть то, что заставляет чиновников от здравоохранения отнекиваться от целевого набора в медвузы – и начни сейчас целевой набор абитуриентов, на раз-два ситуацию, которую создавали с десяток, а то и больше лет, не выправить. Но в любом случае, после того памятного заседания «картбланш» главного медицинского чиновника области закончился – а вместе с ним закачалось и кресло под ним. Про Маклашова говорили – принципиален и беспристрастен, но, видимо, сих качеств для спасения утопающего местного здравоохранения оказалось маловато. Топить Маклашова не стали – вернули туда, откуда взяли – в кресло главврача онкодиспансера, а новым спасителем перед самым новым годом назначили Андрея Бардукова, которого как раз вытащили из кресла главврача онкодиспансера. Такая рокировка сама по себе ничего не значит – другое дело, уже становится какой-то традицией назначать руководителем областного департамента здравоохранения человека, слегка поруководившего онкодиспансером, кресло главврача которого превращается в некий трамплин для перелета в кресло уже чиновничье. И то же бы ничего такого – только ведь толку ноль, что от назначений, что от рокировок… Становится вчерашний врач чиновником, получает в свои руки статью расходов и давай чиновничать, банальная забота о людях – это для чиновника уже роскошь, успеть бы потратить, что задали потратить да отчитаться. Шутка ли, примерно 70% областного бюджета (а это миллиарды рублей) тратится как раз на здравоохранение, образование, социальную поддержку и все в таком духе. Для региона, заточенного на социальный бюджет, это нормально – но в поставленных на поток затратах на медицину право «первой ночи» за стандартными нуждами: зарплатная ведомость, пособия, ГСМ и еще сотни наименований – где тут найти время для вчерашних школьников, зачем-то пожелавших стать врачами и работать дома? Тем более, и условий нет никаких – есть только вакантные места. Да и то, из слов губернатора, беседовавшего не с одним главврачом местных медучреждений, обжегшись не единожды, те уже особенно и не горят желанием брать на работу молодых врачей, даже если те вдруг появляются на горизонте – все равно туда-сюда сбегут.
Горькую попытку хотя бы частично исправить ситуацию попыталась брянская мэрия. Есть в Брянске такой дом по улице Евдокимова, 1, десятиэтажка с насквозь отсыревшими стенами и малоуютными квартирками, так называемый социальный дом для ветеранов, инвалидов войн, малолетних узников и детей-сирот. Так вот, в этом «печальном» во всех отношениях доме удивительным образом оказались свободными 25 квартир (несмотря на огромную очередь нуждающихся в социальном жилье) и с подачи главы Брянска Александра Хлиманкова (тоже, кстати, в недавнем прошлом медика) было решено с целью привлечения студентов медвузов в наш город, отдать им эти квартиры после получения диплома. Вот ведь как – для молодых земляков ни целевого набора в ВУЗы, ни жилья, а «чужестранцам» пожалуйста. Да и жилье это… как бы так помягче и чтоб литературно… В общем, дом этот на Евдокимова давно стал притчей во языцах – такое ощущение, что управляющая компания сюда дорогу не просто забыла, а не знала вообще – стены в потеках, трещинах, двор не убирается, в подъездах ужас, во многих квартирах не лучше. А обойдя дом кругом, если только совсем приглядеться, можно кое-где заметить пластиковые окна – а так все сплошь старые деревянные рамы с давно облезшей краской. Да и это бы сошло – главное жилье, а ремонт можно постепенно и сделать. Вопрос - зачем вкладываться в квартиру, в которой живешь, пока работаешь в городе? Да-да – жилье-то под молодых врачей остается на балансе муниципалитета – соответственно, оно никакое другое, как ведомственное. В общем, слабенькая такая попытка завлечь хотя бы два с половиной десятка молодых специалистов-медиков в город, где только на его территории около двухсот пустующих вакансий.
Так что, Андрею Бардукову хозяйство досталось незавидное – в том смысле, что областное здравоохранение сегодня напоминает большого неподъемного бегемота, а проблемы в нем похожи на глубокое болото, этакую вязкую топкую жижу. А, как известно, бегемота из болота тащить – задача не из легких. Хотя Бардукову отступать некуда – не потому, что «позади Москва». Просто место, куда уже по привычке ссылаются не справившиеся с областным здравоохранением чиновники, уже занято его дважды предшественником и их обратной рокировки точно не будет. И если господин Бардуков тоже не справится, при дефиците свободных кресел главврачей «хороших» медучреждений в самом Брянске, ему может светить что-нибудь в районе – километрах в двухстах от… цивилизации. Хотя, чем черт не шутит, если других стимулов заставить чиновника работать до сих пор не придумали – так, может, хоть этот станет действенным? Как хотелось бы верить… хоть во что-нибудь…