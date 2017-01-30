Турецкие отели заманивают российских туристов скидками в 50%
Турецкие отели пообещали предоставить российским туристам скидки на проживание на 40-50%. На такой шаг отельеры решили пойти, чтобы восстановить туристический поток из России, который значительно сократился после остановки авиасообщения между странами осенью 2016 года
Турецкие отели пообещали предоставить российским туристам скидки на проживание на 40-50%. На такой шаг отельеры решили пойти, чтобы восстановить туристический поток из России, который значительно сократился после остановки авиасообщения между странами осенью 2016 года.
Генеральный директор туроператора Anex Tour Нешет Кочкар в кулуарах саммита World Tourism Forum в Москве рассказал турецкие отели уже снизили цены примерно на 40-50%.
Кочкар выразил надежду, что будущим летом российских туристов в Турции будет больше. «Потому что цена хорошая, и российские туристы скучали по Турции», - сообщил бизнесмен, слова которого приводит RNS.
Напомним, российские туристы перестали отдыхать в Турции после введения российским правительством запрета на продажу туров в эту страну и приостановки авиационного сообщения между странами. Антитурецкие санкции были введены после крушения в Сирии российского бомбардировщика, который был сбит турецкими ВВС.
Указанные запреты были сняты российскими властями после того, как президент Турции принес извинения за сбитый самолет.