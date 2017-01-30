В Александрове родители назвали своего сына Шойгу. У мальчика уже есть брат Путин
В Александрове Владимирской области родился мальчик, которого назвали в честь министра обороны России Сергея Шойгу. Примечательно, что маленький Шойгу приходится двоюродным братом другому юному жителю Александрова по имени Путин
В Александрове Владимирской области родился мальчик, которого назвали в честь министра обороны России Сергея Шойгу. Примечательно, что маленький Шойгу приходится двоюродным братом другому юному жителю Александрова по имени Путин.
Шойгу родился 29 января 2017 года в Александровском городском роддоме. Имя ребенку выбрал дедушка семейства Рахмон Джураев.
«Сергей Шойгу поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь», - заявил Джураев газете «Новый город Александров».
В александровском ЗАГСе сообщили, что оснований для того, чтобы отказать родителям в присвоении ребенку имени Шойгу, нет.
Также сообщается, что новорожденный Шойгу приходится двоюродному брату мальчику с именем Путин. Ранее Джураевы сменили имя своему двухлетнему сыну, которого раньше звали Расул. Близкие ласково называют ребенка Путинушка.