Митинг против передачи Исаакиевского собора церкви посетили более 2 тысяч человек
Смольный отказался согласовать народный митинг, поэтому акция прошла в формате встречи с депутатами городского парламента. На митинге выступили Борис Вишневский, Максим Резник и другие депутаты
Василеостровский суд Петербурга в ходе рассмотрения иска городских депутатов и местных жителей о передаче Исаакиевского собора церкви постановил, что соответствующее распоряжение Смольного не является документом. В итоге суд отказался рассматривать иск с требованием отменить решение властей.
Истцы считают, что чиновники из комитета имущественных отношений администрации президента нарушили их права на доступ и сохранность объектов культурного наследия, сообщает «Интерфакс».
Согласно решению суда, чиновники приняли решение о подготовке предложений о включении Исаакиевского собора в план передачи религиозным организациям, а не о его передаче. На этом основании суд отказался рассматривать иск депутатов и гражданских активистов.
Депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский назвал решение Василеостровского суда лукавством и пообещал его оспорить.
Одновременно с этим в северной столице прошел митинг против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Мероприятие на Марсовом поле посетили около двух тысяч человек. Ранее Смольный отказался согласовать народный митинг, поэтому акция прошла в формате встречи с депутатами городского парламента. На митинге выступили питерские депутаты Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев.
Борис Вишневский в своем выступлении сообщил о начале гражданского сопротивления и создании штаба по защите собора. В свою очередь Максим Резник объявил о запуске всенародного референдума по вопросу о передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви.