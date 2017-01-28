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28 января 20:46

Митинг против передачи Исаакиевского собора церкви посетили более 2 тысяч человек

Смольный отказался согласовать народный митинг, поэтому акция прошла в формате встречи с депутатами городского парламента. На митинге выступили Борис Вишневский, Максим Резник и другие депутаты

Фото: Ridus.ru

Василеостровский суд Петербурга в ходе рассмотрения иска городских депутатов и местных жителей о передаче Исаакиевского собора церкви постановил, что соответствующее распоряжение Смольного не является документом. В итоге суд отказался рассматривать иск с требованием отменить решение властей.

Истцы считают, что чиновники из комитета имущественных отношений администрации президента нарушили их права на доступ и сохранность объектов культурного наследия, сообщает «Интерфакс».

Согласно решению суда, чиновники приняли решение о подготовке предложений о включении Исаакиевского собора в план передачи религиозным организациям, а не о его передаче. На этом основании суд отказался рассматривать иск депутатов и гражданских активистов.

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский назвал решение Василеостровского суда лукавством и пообещал его оспорить.

Одновременно с этим в северной столице прошел митинг против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Мероприятие на Марсовом поле посетили около двух тысяч человек. Ранее Смольный отказался согласовать народный митинг, поэтому акция прошла в формате встречи с депутатами городского парламента. На митинге выступили питерские депутаты Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев. 

Борис Вишневский в своем выступлении сообщил о начале гражданского сопротивления и создании штаба по защите собора. В свою очередь Максим Резник объявил о запуске всенародного референдума по вопросу о передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви.

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