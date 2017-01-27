Мэрия Москвы запретила митинг в поддержку Дадина. Ему вынесли «справедливый приговор»
Мэрия Москвы отказала в проведении митинга в поддержку оппозиционера Ильдара Дадина, который является единственным осужденным по статье о нарушении правил проведения митингов. Московские чиновники считают, что российские суды выносят справедливые решения, которые не требуют оспаривания
Мэрия Москвы отказала в проведении митинга в поддержку оппозиционера Ильдара Дадина, который является единственным осужденным по статье о нарушении правил проведения митингов. Московские чиновники считают, что российские суды выносят справедливые решения, которые не требуют оспаривания.
Организаторы акции подавали заявку в префектуру Центрального административного округа столицы. Однако от чиновников пришел отказ, сообщила супруга Дадина Анастасия Зотова в Twitter.
Акция была запланирована на 28 января. Ее цель - заявить о недопустимости уголовного преследования по политическим мотивам.
Власти, аргументируя отказ в проведении митинга, отметили, что суд в России является единственным государственным органом, осуществляющим правосудие, а нормы и принципы законности применяются «по каждому без исключения уголовному делу».
«Власти Москвы отказали в согласовании пикета против несправедливых решений судов, потому что решения российских судов всегда справедливые», -прокомментировала ответ из мэрии Анастасия Зотова.