Госдума проголосовала за декриминализацию побоев. Против высказались только 3 депутата
Депутаты Госдумы утром в пятницу, 27 января, приняли в окончательном чтении законопроект об отмене уголовного наказания за побои в отношении близких родственников, совершенные в первый раз. Против проголосовали только три депутата, 380 народных избранников поддержали документ
Депутаты Госдумы утром в пятницу, 27 января, приняли в окончательном чтении законопроект об отмене уголовного наказания за побои в отношении близких родственников, совершенные в первый раз. Против проголосовали только три депутата, 380 народных избранников поддержали документ.
Напомним, принятый законопроект предполагает перевод побоев, совершенных в семье впервые, из уголовной ответственности в административную. Однако повторное насилие в отношении близких родственников уже будет уголовно наказуемым.
Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.
Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Многие граждане, оппозиция и правозащитники высказались против декриминализации домашнего насилия. При этом видные политики считают, что законопроект, напротив, укрепит российские семьи.