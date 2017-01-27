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27 января 01:57
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Обещаю, что это в последний раз

Нажрался, как свинья, на ночь. И дал себе снова зарок: это уже в последний раз…

Сколько таких последних разов у меня было – и в еде, и в питье, и с женщинами – не счесть. Пожалуй, и нет такой области, где я не давал бы каких-то клятв, зароков, обещаний – и чаще всего впустую.

Еще в детстве, помнится, когда шёл в пионеры, торжественно обещал перед лицом товарищей жить, как учил великий Ленин, партия. А потом также лихо и звонко метнулся прочь: захотелось свободы, демократии, рынка… Но и тут впоследствии отмежевался: снова шумно в строю двинул к новому единовластию…

И так шло через всю жизнь: клятвы, обещания, заверения – а на деле все как-то не очень сходится.…

Называю себя патриотом, твердым государственником, а сам по-тихому – только минутка свободная выпадет – беру Гарри Поттера в подлиннике читать, правда, обложку другую сделал, для конспирации, якобы книга Мединского…

Ну и в остальном такие казусы случаются. Обязался быть верным власти, а то и дело правду выбалтываю. На днях, например, проводил брифинг, и из 10 вопросов по двум ляпнул лишнее. И не заметил, как вырвалось. Даже объяснительную по этому поводу писал, и, конечно, заверил, что это в последний раз.

Или вот борьба с коррупцией, тоже ведь ко многому обязывает, но до сих пор даже приличный особняк себе не построил, живу в каких-то жалких двух комнатухах… Народ на службе уже косится.

Вроде как в их команде числюсь, должен все нормы блюсти – а я увиливаю. Было дело и вовсе взбрыкнул, отказался от своей скрытой доли. Потом, конечно, опомнился, повинился, слава богу, обошлось, и снова зарекся: мол, это уж в последний раз, такие ребячьи выходки…

Раз уж пошел им служить,  так и служи, как у нас положено – а то, видите ли, неудобно ему, мараться не желает…

Конечно, переживаю из-за этого, чувствую себя каким-то трепачем, обманщиком, я же все-таки обещал, обязательства брал...

Пытался, как водится, валить всё на обстоятельства, какие-то внешние силы, а потом где-то прочел, что тут еще дело в физиологии: мол, обещает и клянется у человека один орган, а за исполнение ответственен другой, поэтому такой разнобой и возникает. Но главное, что есть стремление, порыв благородный, а уж как там дальше… Мне вообще-то тоже много чего в жизни обещали – и справедливости, и честности, и верховенства закона – это же не значит, что нужно всей этой болтологии верить!

Вот насчет порыва я абсолютно согласен. Я и перед смертью, наверное, что-то такое торжественно пообещаю: «Прости, дескать, Господи, что не так я жил, что врал, подличал, не стыдился, но это, надеюсь, в последний раз, больше не повторится…»

Правда, тут уж, пожалуй, я свое слово сдержу.

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