Чьи интересы отстаивает омбудсмен?
Уголовное наказание за нарушение порядка проведения митингов должно быть сохранено, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Такую позицию омбудсмена озвучил на заседании Констуционного суда(КС) представитель Москальковой Иван Соловьев.
В минувший вторник в Конституционном суде прошли публичные слушания по делу Ильдара Дадина. Он был осужден на срок два с половиной года за неоднократное участие в несанкционированных митингах. Речь идет об одиночных пикетах, которые Дадин не согласовывал с властями. Этим он нарушил статью 212.1 УК РФ, которая предусматривает, за неоднократное привлечение к административной ответственности и нарушение порядка митингов, пикетов и других мирных собраний, наказание до пяти лет лишения свободы. Ильдар Дадин оспорил конституционность статьи в ЕСПЧ, после чего дело было принято к рассмотрению в КС.
Вопрос о том, насколько опасно для общества нарушение законодательства о проведении мирных протестов, вызвал острую дискуссию. Представители власти говорили о возможном препятствии несанкционированных митингов движению транспорта, в том числе к социальным объектам. Кроме того, по их мнению, сама личность Додина является социально опасной.
Адвокаты Дадина Ксения Костромина, Сергей Голубок и Алексей Липцер считают, что уголовное наказание только за нарушение формальностей недопустима. Если человек проводит одиночные пикеты, пусть и неоднократные, это не причиняет никому конкретного вреда, и потерпевших здесь нет.
Еще один довод представителей органов власти – неоднократность нарушения правил должна усиливать ответственность. И приводили в пример водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении и которым выносится наказание по уголовной статье. Сергей Голубок сказал по этому поводу, что вред «пьяного вождения» несопоставим с потенциальным вредом одиночного пикета. В этом же русле прозвучал и вопрос судьи-докладчика Сергея Князева о том, насколько криминальными могут быть отсутствие бейжда у организатора митинга или несанкционированная агитация.
Ранее заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский во многом поддерживал подобные аргументы. Однако позже полномочный представитель Генпрокуратуры в КС Татьяна Васильева опровергла эту информацию и сказала, что позиция ведомства неправильно истолкована и Генпрокуратура считает спорную статью УК конституционной.
Но самой большой неожиданностью, как пишет «Коммерсант», стала позиция омбудсмена Татьяны Москальковой, которую озвучил ее представитель Иван Соловьев. Она считает, что статья 212.1 должна быть сохранена «с учетом запроса общества». Адвокат Голубок назвал выступление Ивана Соловьева «ножом в спину правам человека». Отметим, что предыдущий уполномоченный по правам человека Элла Панфилова придерживалась противоположной точки зрения, заявляя в свое докладе 2015 года, что оспариваемая статья противоречит Конституции. А именно статье 50, где говорится о том, что гражданин не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. Экс-омбудсмен даже намеревалась обратиться по этому поводу в КС.
Следует отметить, что сам Ильдар Дадин не присутствовал на процессе. Конституционный суд отказал в этом его адвокатам, обусловив это тем, что заявитель является единственным в РФ осужденным по статье 212.1 УК. На заседание не пустили и многочисленных сторонников Дадина – зал был заполнен организованными студенческими группами – будущими юристами. Как объяснили в пресс-службе КС, чтобы они смогли «почувствовать атмосферу процесса».