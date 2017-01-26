Суд рассмотрит иск против главы Подмосковья из-за территориальной реформы
Юрист из Шаховского района Московской области Денис Кунаев подал в суд на губернатора региона Андрея Воробьева и областных депутатов в связи с законом об объединении районов в городские округа. Против административно-территориальной реформы выступают многие муниципальные депутаты
Юрист из Шаховского района Московской области Денис Кунаев подал в суд на губернатора региона Андрея Воробьева и областных депутатов в связи с законом об объединении районов в городские округа. Против административно-территориальной реформы выступают многие муниципальные депутаты и рядовые жители Подмосковья.
Суд принял иск Дениса Кунаева и назначил дату его рассмотрения на 9 февраля. При этом в суде отметили, что без участия в заседании Андрея Воробьева рассмотреть иск не получится.
В своем иске юрист из Шаховского района требует отменить резонансный закон о преобразовании подмосковных районов в городские округа. Соответствующий законопроект был подписан губернатором в 2015 году.
С прошлого года в Подмосковье проводятся массовые акции протеста с участием муниципальных депутатов, глав районов и простых жителей. Противники территориальной реформы г-на Воробьева считают, что она в первую очередь ударит по интересам сельских жителей, а ее итогом станет исчезновение с карты Подмосковья многих географических названий. Депутаты и главы районов уверены, что главная цель антинародной реформы – получение доступа к муниципальным бюджетам.
Манифестанты уже обращались за помощью в Государственную думу, откуда получили ответ о незаконности «воробьевской реформы». Депутаты федерального уровня признали, что преобразование районов в городские округа нарушает право граждан на местное самоуправление.
Политологи едва ли не в один голос говорят, что масштабный протест, развернувшийся в Подмосковье, может «аукнуться» Андрею Воробьеву в ходе губернаторских выборов. Срок его полномочий истекает в 2018 году. В администрации президента ходят слухи, что Воробьев, который был назначен на губернаторскую должность президентом, может отказаться от участия в народных выборах, а вместо него Кремль выставит полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова.