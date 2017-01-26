Московские власти предложили наказывать водителей машин с заклеенными номерами
Московские власти предупредили автомобилистов об эвакуации машин, которые стоят в зоне платной парковки с заклеенными номерами. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов
Московские власти предупредили автомобилистов об эвакуации машин, которые стоят в зоне платной парковки с заклеенными номерами. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов. Чиновник заявил, что у дорожных служб есть все для этого основания, хотя эксперты говорят об обратном.
Глава Департамента транспорта Москвы сообщил, что его ведомство направило в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность за заклейку госномеров.
Впрочем, столичные дорожные службы уже сейчас практикуют эвакуацию автомобилей с закрытыми номерами на штрафстоянки. Ликсутов сообщил, что в 2016 году за данное нарушение было эвакуировано несколько тысяч автомобилей, сообщает «Афиша Daily».
Московские чиновники оправдывают такую эвакуацию тем, что машины с заклеенными или снятыми номерами якобы представляют террористическую угрозу. Однако борьбой с терроризмом в России занимаются спецслужбы. Инспекторы московского парковочного пространства таких полномочий не имеют.
Эксперты считают, что действия московских властей по эвакуации автомобилей с нечитаемыми номерами являются незаконными. «Заклеенные номера не являются поводом для эвакуации машины. Поэтому в судах эти дела будут выиграны легко и непринужденно», - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» автоэксперт Сергей Асланян.
Для эвакуации автомобиля с закрытым номером по закону должен составляться протокол с описью госномера.