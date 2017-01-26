Парковки во дворах могут стать платными
Принятие закона «Об организации дорожного движения» в его нынешнем варианте может облегчить кошельки автовладельцев там, где они не ожидают
Документ, который прошел первое чтение в Госдуме, уже вызывал бурное обсуждение, в том числе среди депутатов. Поэтому за время рассмотрения проекта закона в него были внесены некоторые изменения. Так, наиболее спорное положение, которое прямо разрешало организацию платных парковок во дворах жилых домов, убрали. Но это не значит, что теперь интересы автовладельцев, которые не желают оплачивать стоянку своей машины в своем же дворе, защищены. Юристы считают, что в законе достаточно лазеек, благодаря которым при желании можно оформить на дворовых территориях платные парковки – на вполне законных основаниях.
Согласно закону, платная парковка является частным случаем парковки общего пользования. В 13 статье закона сказано, что платная парковка может быть организована в любом месте, где есть парковка общего пользования. Кроме того, закон (ст.12 п.3) предписывает создание специального реестра парковочных мест в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В этот реестр войдут в том числе и парковочные места внутридворовых территорий. Создание на этих территориях парковок должно регулироваться законодательством РФ и муниципальными правовыми актами.
Итак, федеральный закон есть, плюс мэрия приняла соответствующие правовые акты. Каков порядок действий того, кто захочет обустроить платную парковку внутри двора какого-нибудь дома? Если участок под будущую парковку не замежеван и находится в городской собственности, то мэрия как собственник вправе распоряжаться им. В муниципалитете составляют проект организации дорожного движения и проводят другие технические мероприятия, предусмотренные законом. Затем в реестр парковочных мест вносятся парковочные места из проекта организации дорожного движения. Дело завершается информированием собственников дома о введении платной парковки на сайте.
Юристы полагают, что чиновники провели колоссальную работу, чтобы скрыть истинные механизмы действия нового закона. Действительно, кто из простых граждан будет разбираться в хитросплетениях статей, если на первый взгляд все понятно?
Казалось бы, межевание территории может обезопасить собственников. Для этого нужно создать ТСЖ и оформить участок в собственность товарищества, тогда уже никто из «посторонних» не сможет обустроить на нем платную парковку. Но это только до тех пор, пока действует налоговая льгота для ТСЖ, то есть оно не облагается земельным налогом. Но кто знает, не отменят ли льготу завтра? Тогда придется платить. И специалисты примерно рассчитали, сколько.
Сегодня средняя кадастровая стоимость квадратного метра земли в центре Москвы – 50 тысяч рублей. Одна машина занимает примерно 10 квадратный метров. Плюс еще 30 квадратов на обустройство подъезда. Итоговая стоимость земли – два миллиона рублей. Земельный налог для физического лица составляет 0,1%. Нетрудно посчитать, что только в налоговую автовладелец отнесет 2 тысячи рублей в год. Казалось бы, не так уж и много. Но это только в том случае, если земля оформлена на собственников дома.
Скорее всего, земельный участок будет принадлежать ТСЖ. А это уже юридическое лицо. И ставка земельного налога другая – 1,5%. И плата тоже другая – 30 тысяч рублей в год. Но, кроме земельного налога, существуют и другие расходы. Стоянку нужно содержать, благоустраивать, вероятно, устанавливать шлагбаум…
Из всего этого можно сделать вывод, что не мытьем, так катанием, а появление платных парковок у нас во дворах – дело вполне реальное. Стоит только захотеть тому, кому это принесет выгоду и, судя по всему, немалую. И, к большому сожалению, подобные законы принимаются благодаря правовой неграмотности и безразличию большинства граждан, которых это напрямую касается.