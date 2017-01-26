Чеченским силовикам разрешили стрелять без предупреждения по предполагаемым боевикам
Соответствующее разрешение силовикам дал глава региона Рамзан Кадыров, который объяснил свою инициативу желанием снизить потери правоохранительных органов ...
Сотрудникам силовых ведомств Чеченской республики разрешили открывать огонь по предполагаемым боевикам без предупреждения. Соответствующее разрешение силовикам дал глава региона Рамзан Кадыров, который объяснил свою инициативу желанием снизить потери правоохранительных органов.
В ходе заседания коллегии управления МВД по Чеченской республике Рамзан Кадыров разрешил сотрудникам спецслужб стрелять по предполагаемым участникам незаконных вооруженных формирований без предупреждения.
Кадыров отметил, что такое решение позволит минимизировать потери среди силовиков в ходе спецопераций, сообщает «Кавказский узел».
«Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?», - заявил глава Чечни, добавив, что «ваххабиты и террористы понимают только язык силы».
Напомним, в декабре 2016 года в Грозном боевики напали на сотрудников правоохранительных органов и завладели их оружием. В ходе операции по поимке бандитов погибли четверо силовиков. Семь предполагаемых боевиков были ликвидированы.
В январе в Чечне прошла еще одна спецоперация, в котором погибли двое бойцов Росгвардии. Четверо боевиков уничтожили, один был задержан.