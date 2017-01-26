Меню
Общество
Смертность от гриппа возросла в три раза
Общество
26 января 00:28

Чеченским силовикам разрешили стрелять без предупреждения по предполагаемым боевикам

Соответствующее разрешение силовикам дал глава региона Рамзан Кадыров, который объяснил свою инициативу желанием снизить потери правоохранительных органов ...

Фото: lwin.club

Сотрудникам силовых ведомств Чеченской республики разрешили открывать огонь по предполагаемым боевикам без предупреждения. Соответствующее разрешение силовикам дал глава региона Рамзан Кадыров, который объяснил свою инициативу желанием снизить потери правоохранительных органов.

В ходе заседания коллегии управления МВД по Чеченской республике Рамзан Кадыров разрешил сотрудникам спецслужб стрелять по предполагаемым участникам незаконных вооруженных формирований без предупреждения.

Кадыров отметил, что такое решение позволит минимизировать потери среди силовиков в ходе спецопераций, сообщает «Кавказский узел».  

«Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?», - заявил глава Чечни, добавив, что «ваххабиты и террористы понимают только язык силы».

Напомним, в декабре 2016 года в Грозном боевики напали на сотрудников правоохранительных органов и завладели их оружием. В ходе операции по поимке бандитов погибли четверо силовиков. Семь предполагаемых боевиков были ликвидированы.

В январе в Чечне прошла еще одна спецоперация, в котором погибли двое бойцов Росгвардии. Четверо боевиков уничтожили, один был задержан.

Читайте также
Жители чеченского села проголосовали за выселение родственников боевиков
В Чечне убит личный охранник Кадырова. Его подозревали в антиправительственной деятельности
Главред «Кавказского узла» написал заявление на спикера парламента Чечни из-за оскорблений
Сейчас на главной
Горячие новости
«Нарушители будут сданы полиции»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального по просьбе жителей Оренбургской области обратился в Роспотребнадзор в связи с ограничением доступа к Ириклинскому водохранилищу. Доступ населения к воде оказался закрыт из-за строительства коттеджного поселка
городской транспорт
Белгород без троллейбусов
В Белгороде не останется электротранспорта, все троллейбусы выставят на продажу. Об этом рассказал начальник департамента городского хозяйства. К вечеру пресс-служба мэрии дала «задний ход», открестившись от слов чиновника и пояснив, что будут проданы десять неисправных машин.
Горячие новости
ГЛОНАСС следит, служба идет
Сотрудников московских коммунальных служб уличили в имитации уборки снега после сильного снегопада. О псевдоуборке снега сообщил муниципальный депутат округа Северное Измайлово. При этом вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рапортует о круглосуточной работе техники
Горячие новости
Сильный кулак укрепляет брак
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили во втором чтении скандальный законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников, совершенных впервые. В ходе голосования народные избранники отклонили поправки в данный законопроект
импортозамещение
Осторожно - мясо
Отечественному животноводству угрожают сразу несколько напастей, среди которых наибольшую обеспокоенность у Россельхознадзора вызывают африканская чума свиней (АЧС) и птичий грипп. Эти инфекции разносят дикие птицы и животные, миграция которых не поддается регулированию
Горячие новости
Мэр Москвы предложил убрать данные о крупных госзакупках с федерального портала
Региональным властям, которые совершают госзакупки на сумму более 100 млрд рублей, разрешат публиковать тендерную информацию на собственных порталах. С такой инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Век долины не видать
Громкий проект по строительству научно-технологической долины МГУ, в реализации которого участвует фонд «Иннопрактика» предполагаемой дочери президента Катерины Тихоновой, застопорился. Власти не могут решить вопрос о том, кто станет владельцем выделенного участка земли
Горячие новости
Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» стал фигурантом дела о госизмене
Один из топ-менеджеров «Лаборатории Касперского» стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Как стало известно, руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов Руслан Стоянов находится под арестом с декабря 2016 года
Иллюзия роста
В последнее время мы слышим от разных представителей власти о том, что «пик кризисных явлений» в экономике позади и с этого года начнется ее подъем, но при внимательном изучении сложившейся ситуации никаких предпосылок к улучшению жизни россиян не наблюдается.
Авторская колонка
Мое возмущение Пётром Толстым
Я возмущён вице-спикером Госдумы, графом Толстым, заявившем о том, что "наши храмы" ломали выходцы из черты оседлости, якобы предки многих нынешних медиа-, бизнес-, и прочая деятелей и оппозиционеров...
Шевченко Максим
Горячие новости
Нет времени ждать
Тариф для грузовых автомобилей массой более 12 тонн в системе «Платон» повысят сразу до исходного тарифа (3,06 рубля за километр). В Министерстве транспорта решили отказаться от повышения в два этапа, как планировалось ранее
Горячие новости
Российские пассажиры смогут вернуть tax free на родине
Российские пассажиры, которые не успели вернуть налог по системе tax free за границей, теперь могут сделать это на родине. Первые кассы по возмещению НДС с приобретенных за рубежом товаров появились в московском аэропорту «Домодедово»
Горячие новости
Не было бы счастья, да несчастье помогло
В России на одного человека увеличился список долларовых миллиардеров. В эту категорию попал владелец компании «Норебо холдинг» Виталий Орлов. Агентство Bloomberg оценило его состояние в миллиард долларов
здравоохранение
«А вы с народом, Вероника Игоревна?»
Автор кулинарных книг и ведущий телевизионной рубрики "КАЗАН МАНГАЛ" Сталик Ханкишиев опубликовал в "Живом Журнале" отнюдь не новые рецепты вкусной и здоровой пищи. Речь - о жизни онкологических больных, которым необходима срочная помощь.
Горячие новости
Крым обходится бюджету Российской Федерации в 100 млрд рублей
Объем денежных поступлений в бюджет Крыма из федеральной казны в 2016 году вырос на 20,5% и составил 79,7 млрд рублей. Речь идет о средствах, которые отчисляются Крыму на безвозмездной основе
Горячие новости
Младший сын экс-главы РЖД получил гражданство Кипра и открыл бизнес в Лондоне
Виктор Якунин получил гражданство республики Кипр и зарегистрировал новую фирму в Лондоне. Фирма Якунина-младшего называется Newfound Future Investments Limited
ритуальные услуги
С верой и надеждой, в последний путь
В ближайшее время в России могут появиться религиозные кладбища. Соответствующий законопроект готовится в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое с 2014 года ведает похоронной сферой ...
Горячие новости
Власти подготовили закон об идентификации пользователей мессенджеров
Роскомнадзор совместно с МВД разработали законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Поправки в действующий федеральный закон «О связи» вносят термин «мессенджер»