Руководство оренбургского МЧС под видом гособъекта построило коттеджный поселок
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального по просьбе жителей Оренбургской области обратился в Роспотребнадзор в связи с ограничением доступа к Ириклинскому водохранилищу. Доступ населения к воде оказался закрыт из-за строительства коттеджного поселка
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального по просьбе жителей Оренбургской области обратился в Роспотребнадзор в связи с ограничением доступа к Ириклинскому водохранилищу. Доступ населения к воде оказался закрыт из-за строительства рядом с береговой линией коттеджного поселка.
Поселок на берегу водохранилища спрятался за высоким забором с надписью «Природоохранная зона, проезд машин запрещен, база МЧС, нарушители будут сданы полиции». Местные жители рассказали ФБК, что к поселку приезжают люди на дорогих внедорожниках, а на берегу припаркованы быстроходные катера. Покой жителей закрытого поселка берегут охранники с собаками.
По данным ФБК, к коттеджному поселку имеет непосредственное отношение врио начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области полковник внутренней службы Александр Зенов. Госслужащие под видом государственного объекта построили коттеджный поселок
«От домов до воды меньше 50 м (прямое нарушение кодекса), выход к берегу перекрыт. Охрана с собаками. Спрашиваю местную власть - почему на этих «МЧСников» прокуратуру не натравите? Смеются - против губернатора что ли натравливать?», - сообщил юрист фонда Вячеслав Гимади.
Борцы с коррупцией направили жалобу в Роспотребнадзор, который по результатам проверки возбудил административное дело по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».
Таким образом, в соответствии с решением Роспотребнадзора, руководство оренбургского МЧС обязано освободить береговую линию Ириклинского водохранилища и обеспечить к нему доступ для населения.