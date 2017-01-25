Московских коммунальщиков уличили в имитации уборки снега на улицах города
Сотрудников московских коммунальных служб уличили в имитации уборки снега после сильного снегопада. О псевдоуборке снега сообщил муниципальный депутат округа Северное Измайлово. При этом вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рапортует о круглосуточной работе техники
Сотрудников московских коммунальных служб уличили в имитации уборки снега после сильного снегопада. О псевдоуборке снега сообщил муниципальный депутат округа Северное Измайлово. При этом вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рапортовал, что коммунальщики «работают круглосуточно».
Депутат совета муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Барановский в своем блоге в «Живом Журнале» рассказал, что лично наблюдал имитацию уборки. По его словам, у одного трактора щетка была поднята, а второй «просто волочил щетку по асфальту».
Барановский не стал стоять в стороне и поинтересовался у коммунальщиков о смысле такой «уборки». Выяснилось, что в ГБУ «Жилищник» закончились щетки, а ездить технику заставляют, «так как на ней установлены датчики ГЛОНАСС».
«У первого трактора щетка стерлась, а второй сломан (цепь слетела). Зато чиновники наблюдают на экранах мониторов красивую картинку», - отметил депутат.
Отметим, что в российской столице вся снегоуборочная техника действительно оборудовали системой ГЛОНАСС для контроля за деятельностью коммунальщиков. Власти могут в режиме реального времени контролировать местонахождение машин и качество работы.
Видимо на основании такой «картинки» вице-мэр Москвы Петр Бирюков бодро заявляет о том, что уборка снега в городе идет непрерывно. Сегодня чиновник заявил, что ликвидация последствий сильного снегопада, который начался во вторник вечером, ведется круглосуточно.
«Специализированная техника в 23.00 и 05.00 выходила на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами», - сообщил вице-мэр.
По словам чиновника, в уборке города задействованы более 10 тысяч единиц специализированной техники и порядка 38 тысяч рабочих.