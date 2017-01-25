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25 января 13:59

Депутаты во втором чтении одобрили законопроект о декриминализации домашнего насилия

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили во втором чтении скандальный законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников, совершенных впервые. В ходе голосования народные избранники отклонили поправки в данный законопроект

Фото: newsregions.ru

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили во втором чтении скандальный законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников, совершенных впервые. В ходе голосования народные избранники отклонили поправки в данный законопроект. Третье (окончательное) чтение запланировано на 27 января.

По второму чтению депутаты от КПРФ Юрий Синельщиков и Тамара Плетнева предлагали внести поправку, согласно которой нужно оставить уголовное наказание за нетяжкие побои в отношении детей, беременных женщин и беспомощных граждан. Однако их коллеги данную поправку отклонили.

Согласно законопроекту о декриминализации домашнего насилия, побои в отношении близких родственников переводятся из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, в случае если они совершены впервые. За повторные или систематические побои гражданам грозит уголовная ответственность.

Данный документ вызвал широкий общественный резонанс. Многие граждане, оппозиция и правозащитники высказались против декриминализации домашнего насилия. При этом видные политики считают, что законопроект, напротив, укрепит российские семьи.

Примечательно, что на фоне дискуссий о правильности декриминализации побоев в отношении близких родственников в правительстве предложили создать специальные центры реабилитации для мужчин, склонных к домашнему насилию. Вице-премьер правительства по социальным вопросам Ольга Голодец поручила Министерству труда проработать вопрос о лечебницах для домашних тиранов до 15 апреля текущего года.

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