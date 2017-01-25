Проект строительства научно-технологической долины МГУ забуксовал из-за земельного спора
Громкий проект по строительству научно-технологической долины МГУ, в реализации которого участвует фонд «Иннопрактика» предполагаемой дочери президента Катерины Тихоновой, застопорился. Власти не могут решить вопрос о том, кто станет владельцем выделенного участка земли
Громкий проект по строительству научно-технологической долины МГУ, в реализации которого участвует фонд «Иннопрактика» предполагаемой дочери президента Катерины Тихоновой, застопорился. Власти не могут решить вопрос о том, кто станет владельцем выделенного участка земли.
По данным источника телеканала «Дождь», ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в настоящее время вопрос о собственнике еще обсуждается. В то же время ректор заверил, что вопрос по проекту долины будет решен положительным образом.
Разработка проекта научно-технологической долины МГУ началась еще три года назад. В 2015 году г-н Садовничий обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать проект и дать добро на начало строительства научного кластера площадью около 100 га.
Затем стало известно, что разработкой концепции долины МГУ занимается фонд «Иннопрактика», главой которого является младшая дочь главы государства.
Земля, где должна появиться долина, находится в бессрочном пользовании у МГУ. Ректор вуза считает, что такое положение следует сохранить. При этом в правительстве рассматривают вариант с передачей земли управляющей компании.
Проект Научно-технологической долины МГУ стоимостью 110 млрд рублей может быть юридически приравнен к инновационному центру «Сколково», а это означает, что для строительства долины потребуется принять отдельный закон. В разработанном Минэкономразвития документе говорится, что территорию долины стоит передать некой управляющей компании на правах аренды или даже собственности. В МГУ выступили против передачи земли.
Согласно последним данным, в правительстве сейчас дорабатывается другой законопроект с учетом пожеланий всех сторон.
Реализация проекта долины МГУ затрудняется также протестом жителей московского района Раменки. В 2015 году они пожаловались в прокуратуру по поводу строительства долины в том числе и на месте Раменского парка, а также местного «гаражного города».
Согласно проекту, гаражи должны быть снесены, а на их месте построены новые корпусы МГУ и жилой комплекс. Владельцам гаражей обещали выплатить компенсации, но большинство жителей их так и не получили.