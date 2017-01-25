Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» стал фигурантом дела о госизмене
Один из топ-менеджеров «Лаборатории Касперского» стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Как стало известно, руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов Руслан Стоянов находится под арестом с декабря 2016 года
Один из топ-менеджеров «Лаборатории Касперского» стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Как стало известно, руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов Руслан Стоянов находится под арестом с декабря 2016 года.
Согласно предварительным данным, арест топ-менеджера «Лаборатории Касперского» связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Дело возбуждено по статье «Государственная измена».
В рамках данного уголовного дела арестован руководитель одного из подразделений ЦИБ Сергей Михайлов, которого называют куратором всего интернет-бизнеса в России.
Следователи проверяют связи ЦИБ ФСБ России с частными компаниями, в том числе и «Лабораторией Касперского». По версии следствия, сотрудник ЦИБ мог получать денежные средства от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности, сообщает «КоммерсантЪ».
В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест Руслана Стоянова, но подчеркнули, что расследование «ведется в отношении частного лица». Также сообщили, что «Лаборатории Касперского» ранее сотрудничала с ФСБ в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.