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25 января 00:50
Шевченко Максим

Журналист

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Мое возмущение Пётром Толстым

Я возмущён вице-спикером Госдумы, графом Толстым, заявившем о том, что "наши храмы" ломали выходцы из черты оседлости, якобы предки многих нынешних медиа-, бизнес-, и прочая деятелей и оппозиционеров...

Петр Олегович, Ваше Сиятельство, никонианские храмы ломал РУССКИЙ НАРОД! 

О ненависти значительной части русского народа к официальной церкви неоднократно писали русские классики и, безусловно, Ваш великий предок, бывший, несмотря на своё благороднейшее "голубокровное происхождение" - зеркалом русской революции.

То есть отразившим в своих уникальных и глубоко русских моральных, этических, религиозных поисках всю суть невозможности для подавляющего большинства русских людей (кроме лакеев и черносотенцев, одним из лидеров которых, впрочем, был молдаванин Крушеван) чувствовать царскую Россию и царскую Церковь - своими.

Большинство русских, особенно в нечерноземных губерниях Центральной России (и это исследованный вопрос!) были носителями стихийного гностического православия, последователями беспоповских толков и согласий, последователями старцев-бегунов и учителей-раскольников.

Все они официально писались членами Российской греко-кафолической православной Церкви (именно так она называлась до 1917 года), главой которой был Император, а командовал которой обер-прокурор Синода, зачастую даже не православный, подобно Саблеру.

А неофициально они относились к этой Церкви подобно тому, как сегодня народ относится во многих местах РФ к (простите уж!) "Единой России" - лишь бы отвязались и не мучили.

Ну так и сегодня у вас в некоторых регионах, сами того не подозревая, люди "голосуют" за ЕР!

Ходивших в никонианские храмы во многих местах русские люди воспринимали как карьеристов, "которые господам понравиться хотят".

Потому, что никонианская Церковь и была церковью господ, государства, мучившего жуткими муками в 17 - 18 веках десятки, а, считая разинцев и пугачевцев, так и сотни тысяч русских православных людей, память о которых хранилась народом и которые в народе тайно почитались святыми мучениками за Землю Русскую и Веру Истинную Православную.

А не царскую, антихристову, господскую, немецкую, французскую, масонскую и так далее...

В 19-м веке эта имперская Церковь по николаевскому регламенту и катехизису Филарета "воспитывала" русский народ в покорности и народности (не возражая против торговли им, подобно скоту - описано это, например, Гоголем).
Хочешь понять, почему русские люди так ненавидели официальную господскую Церковь?

Съезди в Боровск, спустись в яму, где были заморены голодом по царскому указу и поповскому благословению боярыни Морозова и Урусова - и поймёшь тогда, почему не "выходцы из черты оседлости", а коренные русские люди ломали господские храмы в 20-е, 30-е годы.

И граф Толстой (тот, великий Лев Николаевич, породивший вице-спикера), предупреждал, что так и будет... в 1905 году он писал: «Разгром русской армии и флота, разгром русского правительства не есть только разгром армии, флота и русского правительства, а признак начинающегося разрушения русского государства. Разрушение же русского государства есть, по моему мнению, признак начала разрушения всей лжехристианской цивилизации. Это конец старого и начало нового века. То, что привело христианские народы к тому положению, в котором они теперь находятся, началось уже давно. Оно началось с тех пор, как христианство было признано государственной религией».

Отдать эту великую русскую религиозную революцию, про которую Солженицын горестно сказал, что "корни 17-года в 17-м веке" каким-то там "выходцам из черты"?

Да никогда!

Эти "естественные интеллигенты", как о них с симпатией высказывался Ленин, ставшие частью советской бюрократии в первые годы Советской власти, как об этом с юмором рассказывали Ильф и Петров с Булгаковым и Зощенко, присоединились, равно как и поляки, финны, кавказцы, мусульмане Поволжья и Средней Азии и многие другие к могучему революционному порыву РУССКОГО НАРОДА!

Для которого никонианские храмы были символами всего того, что русский народ ненавидел, как только можно ненавидеть оккупационный режим чужой веры, чужого языка и чужого образа мыслей.

Поэтому я возмущён вице-спикером Петром Толстым - как он смеет отдавать неизвестно кому великую РУССКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ!

Она наша и только наша. Она величайшее событие в истории русского народа. Она точка соединения всех смыслов русской истории - учения о соборной душе народа, учения о Царствии Божьем на Земле, учения о невозможности принять власть антихриста.

И мы не позволим никому к этой революции примазаться.

Что не отменяет мученичества и исповедничества огромного числа никонианских священников, монахов и монахинь, а также мирян в ХХ веке, которое было искуплением все предыдущей постыдной имперской церковной истории, начиная с Алексея Тишайшего.

Это и только это мученичество и исповедничество сегодня позволяет этой Церкви, созданной заново Сталиным, говорить с народом - а не громогласные и лживые заклинания истово верующего неоимперского начальства.
Исаакиевский собор Церкви надо отдать непременно - нечего всякой либерал-фашистской сволочи лезть в наши страшные и многовековые русские церковные дела - без них и их вонючих музеев, с билетиками по "250 р" в православный храм, разберёмся.

Не так ли, Ваше Сиятельство, господин вице-спикер?

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