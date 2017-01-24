«А вы с народом, Вероника Игоревна?»
Открытое письмо министру здравоохранения в защиту 62-й онкологической больницы
Автор кулинарных книг и ведущий телевизионной рубрики "КАЗАН МАНГАЛ" Сталик Ханкишиев опубликовал в "Живом Журнале" отнюдь не новые рецепты вкусной и здоровой пищи. Речь - о жизни онкологических больных, которым необходима срочная помощь.
В ноябре 2016 г. правительство Москвы приняло постановление о том, что для улучшения медицинского обслуживания в Московской городской онкологической больнице №62, она переводится в разряд бюджетных учреждений. В конце декабря 2016 г. главным врачом Московской городской онкологической больницы №62 назначен Дмитрий Каннер, который ранее возглавлял хирургическое отделение учреждения. С предыдущим главным врачом Анатолием Махсоном было принято решение не продлевать контракт. Возможно, что перемены в статусе больницы никто бы и не заметил. Однако многие пациенты жалуются, что ситуация складывается отнюдь не в их пользу. Письмо известного по телепрограммам НТВ кулинара Сталика Ханкишиева - из этого ряда.
Госпожа Министр! Уважаемая В.И. Скворцова!
Вот еще один случай, как у моей дочери. У молодой беременной женщины обнаружили рак груди. Есть опухоль и в лимфоузлах.
Только этот случай многократно сложнее. Сейчас я объясню, в чем состоят сложности.
Первая сложность в том, что у нее нет родителей.
О болезни девушки мне сообщила ее крестная. Эта женщина очень хочет исполнить свой христианский долг и помочь своей крестнице точно так же, как это делала бы и родная мать. Да, у девушки есть муж, но он тоже молод и вряд ли сможет сделать так много, как могли бы сделать взрослые, опытные люди.
Здесь дело даже не в деньгах и возможностях, хотя и не без этого. Просто если рядом есть кто-то, на кого безусловно можно положиться, в ком можно быть уверенным, что этот человек пройдет через все, чтобы помочь, то у больного возникает уверенность и спокойствие. А это очень важные факторы при лечении таких сложных заболеваний. Я прав?
И вот - у этой девушки, у молодой женщины нет родителей. Я не знаю, когда и как она их потеряла, но отлично представляю себе, какой ужас она сейчас испытывает. Ведь есть и другие сложности! Сейчас все расскажу.
Вторая сложность - у нее это первая, очень долгожданная беременность и срок пока очень маленький - 4-5 недель.
Увы, но мне уже довелось узнать, что химиотерапию можно начинать только начиная со срока беременности в 16-20 недель, когда плацента сформируется и получит способность задерживать все яды. А высокоэффективные таргетные препараты можно будет применять только после родоразрешения. Выходит, что необходимо очень долго ждать. Целых три месяца, а потом еще хотя бы три.
А у нее уже сейчас опухоль имеет размер примерно три сантиметра, и что-то нащупывается под мышкой, растет стремительно.
Злокачественные опухоли, которые возникают в таком молодом возрасте (ей 32 года) да еще при беременности, как правило, очень агрессивны. Если ждать и ничего не делать, то опухоль погубит женщину. Увы, вероятность такого развития событий очень высока. И, кажется, решение есть, и оно очень простое - прервать беременность. Но есть и еще одна невероятно трудноразрешимая сложность морально-этического характера.
Третья, но не последняя сложность - эта девушка искренне верующий человек.
И мы обязаны учитывать ее религиозные чувства, правда? Я пока не разговаривал с ней лично, говорил только с крестной. Час или два среди ночи говорили. После разговора я уже две ночи думаю: подбираю слова. Как убедить ее сделать аборт и немедленно начать лечиться?
Аборт - убийство и для нее это явный смертный грех. Не лечиться - самоубийство и это еще один смертный грех. Пустить все на самотек, и пусть ребенок родится, как сможет - это безалаберность, ведь неизвестно, с каким здоровьем родится малыш и сколько после этого проживет его мать. Представляете себе судьбу этого ребенка - больного и, упаси Господь, без матери?
И как же лечить эту молодую девушку? Что бы Вы ей посоветовали на моем месте?
Я бы посоветовал немедленно обращаться в 62-ю больницу. Да они и сами так решили. Начали читать, что люди пишут в интернете, попали на мою публикацию, в которой рассказывалось о счастливой истории исцеления моей дочери.
После этого они самостоятельно решили записаться на платную консультацию к чудо-доктору Строяковскому Д.Л. Но им ответили - запись на март месяц. Тогда они мне написали - помогите!
Мне теперь очень много людей пишут, просят, чтобы я помог. Люди думают, что раз я пишу в защиту 62-й больницы, то могу привести туда за руку больного и провести мимо очереди, мимо других, желающих исцеления. А как я могу так поступать? У меня безвыходное положение! Лучше бы я не читал все эти переполненные болью и отчаянием от безысходности истории. Я спать из-за них не могу. Я читаю и потом думаю об этих людях, не могу заснуть далеко заполночь. И стоит мне перевернуться на другой бок или ранним утром открыть глаза и снова вспоминить этих людей, как я просыпаюсь и больше не могу заснуть. Мне больно от того, что ничем не могу помочь, я презираю себя за жалкое "извините, нет возможности" и не перестаю думать - что делать? Что делать? Что делать?
Представляю себе, сколько таких писем получаете Вы. Но не могу представить себе, как Вы справляетесь с таким горем. Ведь оно повсюду и за каждым человеком трагедия личная и всей семьи! Как Вы работаете под оглушительной лавиной слез и страданий других людей?
Мы с Даниилом Львовичем Строяковским за эти годы познакомились, я хорошо узнал этого человека. Я знаю, каким хладнокровным он может быть, как больно слышать из его уст правду. Но я бесконечно благодарен ему за то, что он всегда говорит именно ПРАВДУ. Его слова мобилизуют, заставляют действовать.
Знаете, что позволяет этому человеку обходиться без подлых подпорок лжи? Во-первых, огромное и очень горячее сердце. Во-вторых, высочайший профессионализм.
Он сейчас в Лос-Анджелесе, на конференции онкологов, наверное, приедет с новыми знаниями, которые спасут жизнь еще многим людям - тем, для кого вчера его слова звучали, как приговор.
И я решился обратиться к нему, написал. Обьяснил, что вот - совершенно чужие мне люди, но не могу оставаться безучастным и хочу им помочь. Сможете принять, задержаться после работы, чтобы не в ущерб другим больным и принять эту девушку срочно, потому что у нее и зачатого ребенка нет времени ждать до марта месяца? Знаете, что он ответил? - Да, конечно! Я спросил, как же он собирается лечить ее, раз срок такой маленький? А он ответил: - Это проблема. Будем думать!
Может быть, он прямо сейчас задает этот вопрос своим коллегам со всего мира, может быть, чудо произойдет еще раз и врачи найдут способ вылечить эту женщину, а ее ребенок услышит колыбельную, его будут прижимать к груди, где пока что бушует страшная болезнь. Так хочется помочь им всем!
Скажите, Вероника Игоревна, а Вы хотите им помочь? Давайте заменим этой девушке безвременно ушедших родителей?
Я со своей стороны обещаю сделать для нее все то же самое, что делал для дочери. Мне так Бог велит или давайте скажем "совесть", если это слово лучше подходит Вашему мироощущению. Они ведь молились, вот Он и поручил это дело мне. Ведь Бог не бросит ей с небес кошелек с сотнями тысяч евро "на, лечись!", Он в таких случаях поручает помощь от его имени другим людям. Я был благодарен Господу за излечение моей дочери, потому он и представляет возможность отблагодарить не словом, а делом. Мне бы очень хотелось, чтобы и Вы услышали Его повеление: помоги!
У Вас возможности намного шире, чем у меня. Сейчас, кроме Вас, есть, может быть, еще два человека в России, которые способны помочь этой девушке в таком же объеме. Но я хочу обратиться именно к Вам. Потому что Вы женщина, Вы - врач, Вы как раз годитесь по возрасту в матери этой девушке. И все в Ваших руках.
Вы вполне способны помочь Строяковскому Д.Л. в лечебном процессе. Да, он не один лечит больных. Там большой коллектив, это все профессионалы самого высокого уровня, иным европейским клиникам еще расти до них. Это безукоризненно работающий механизм, созданный Махсоном А.Н., который создал условия для появления талантов, уровня Даниила Львовича, взрастил их и они всей душой служат людям. Поэтому придется помогать всей 62-й больнице, выслушать их и принять окончательные решения.
Ведь Вам неправильно представили всю историю. Я видел, Вы на РБК выступали, Ваши слова ТАССпубликовал, я знаком с Вашим видением этого конфликта. Вы говорили, будто это личный конфликт Печатникова Л.М. и Махсона А.Н. Но это не так!
Послушайте, да пусть Леонид Михайлович и Анатолий Нахимович хоть подерутся, но конфликт-то гораздо шире! Начиналось все с того, что Махсон пошел к Печатникову с документами: у тебя непорядок в закупках. А развернулось все в совершенно иной конфликт: между больными и временно здоровыми с одной стороны и теми, кто пилит деньги, выделенные на закупку онкопрепаратов.
И мы видим, что в этом конфликте Махсон А.Н. на стороне больных, а Печатников Л.М. и Хрипун А.И. на стороне компаний-посредников, через которых закупались лекарства по цене в несколько раз дороже рыночной.
Я предполагаю, что Вы скажете "надо разбираться с законностью закупок", а потом еще окажется и так, что "все законно".
Но послушайте меня: не может быть законным то, что делается в ущерб народу России. Это значит, что либо законы, по которым такое возможно, преступны, либо законами вертят как хотят преступники - точно так, как шулеры с картами.
Аналогии не случайны, если "герои" моих публикаций хотят обидеться на меня - пусть обижаются. С самого начала всех событий они постоянно врут и изворачиваются. То, видишь ли, лекарства были с истекающим сроком годности. Мы им доказательства, тогда они оплачивают услуги блоггеров-проституток, журнашлюх и на нас льются ушаты помоев. Не помогло, так они теперь новую ложь придумали: это были благотворительные поставки по сниженным ценам. Мы и это разоблачили и очень серьезные, убедительные доказательства, что это не просто ложь, а ложь преступная еще будут опубликованы.
Понимаете, ведь все - читатели, больные, врачи - все общество видит, что они лгут и изворачиваются. И в такой момент мне кажется вполне уместным спросить у Вас:
- А Вы с народом, Вероника Игоревна? Вы с народом, плотью от плоти которого Вы являетесь? Вы с народом, который дал Вам образование, который помогал Вам подниматься по служебной лестнице и вот, Вы на самом верху, Вы - министр! Вы с народом или Вы с теми, у кого цена на лекарства при закупках автоматически умножается в несколько раз?
Понимаете, какое дело. Вот дай Вам Бог и здоровья, и сил для работы на этой непростой должности еще много лет, но ведь Вы министр не навсегда. Вам же предстоит еще снова стать обычным человеком. Не знаю, за хлебом там ходить, с соседями по даче общаться. Вы догадываетесь, по каким поступкам Вас будут судить и люди, и Бог? Сейчас как раз такой, решающий, переломный момент, поверьте мне. Этот скандал не затихнет, его не удастся низвести до плоскости межличностного конфликта. Не получится его заболтать, оболгать, оклеветать. Потому что ПРАВДА всесильна и прекрасна.
Но Вам судьба преподнесла подарок, если честно говорить: возможность запомниться людям чем-то очень хорошим, очень правильным. Вы посмотрите в комментарии к моим постам: люди не верят в возможность найти правду и в торжество закона и морали. А у Вас есть возможность переубедить людей и показать, что очень часто все зависит всего лишь от одной женщины и этой женщиной выпало быть Вам.
Пойдите к Д.А.Медведеву, пойдите к Путину В.В., идите в Госдуму, просите у них и даже требуйте защитить людей!
Вызывайте к себе на ковер Вашего подчиненного - Хрипуна А.И. и разбирайтесь с ним - что это он себе позволяет?!
А то Вы в своем выступлении собирались вызывать Печатникова Л.М. и Махсона А.Н.
Не знаю, как насчет Печатникова, но как же Вы теперь можете вызвать к себе в кабинет Анатолия Нахимовича? Кто он Вам? Кто Вы ему?
Ваши подчиненные вышвырнули его с поста, где он успешно и честно проработал 42 года, уволили задним числом, оболгали и оклеветали. Какое у Вас юридическое право вызывать его к себе? Вот он подаст в суд, восстановится в должности или Вы отмените тот приказ, как недействительный - тогда и вызывайте, тогда у Вас будет хотя бы юридическое право на вызов.
А морального - нет и не будет. Потому что человека с такими заслугами следовало сначала представить к госнаграде, устроить торжественное собрание, поблагордарить за многолетний труд, а только потом отправлять на пенсию.
Хорошие руководители именно так провожают даже простых уборщиц!
Но теперь Хрипун А.И. показал всем молодым врачам - угождайте начальству, а не служите больным. Тогда у вас все будет хорошо, а на людишек... да наплюйте вы на них!
Знаете, ведь у меня совсем другая работа, я не медик, не журналист. Я писать-то начал об онкологии только потому, что узнал о планах оптимизации 62-й больницы. Моя первая статья просто призывала остановиться и подумать: зачем трогать то, что превосходно работает? Но оказалось, что эта тема волнует так много людей, что образовалась воронка, в которую меня затянуло так, что я не имел сил выбраться и, самое главное, не хочу выбираться до тех пор, пока не дойду до самого дна, пока не посмотрю, что там - в глубине человеческой подлости, алчности и жажды наживы?
Каждый день приходят не только просьбы о помощи, но еще и документы. Людям надоело молчать и смотреть, как на нашем здоровье кто-то делает состояния. Поэтому активисты собирают данные по открытым источникам, из которых видно - дела в закупках для нашего здравоохранения нечисты. И я буду публиковать эти документы, а люди будут это распространять день за днем. До тех пор, пока мы не увидим не просто политическую волю к переменам, но прекращение безобразий. Наша медицина должна служить людям, а не набиванию карманов среди Ваших подчиненных, госпожа Министр Здравоохранения Российской Федерации.
Возвращаясь к теме беременной девушки, чтобы мы не забыли, с чего начинался разговор. Я верю, что Вы не останетесь безучастной. Допустим, сегодня мы примем правильное решение - начать с малого, того, что нам по силам и мы вместе поможем этой девушке, потому что она беременна.
А завтра к нам придут другие девушки - молодые мамы. Или те, кто еще не успел забеременеть. И женщины примерно Вашего возраста скажут: как же так, я всю жизнь работала, растила детей, только-только собралась пожить для себя, понянчить внуков, а тут - рак! Я тоже хочу жить!
И молодые мужчины придут, и пожилые, но которые могли бы еще столько пользы принести. А дети скажут: мы-то чем виноваты, почему у нас рак и почему нас нечем лечить? Почему родители должны собирать деньги со всего мира? Ведь деньги-то, на самом деле, есть, просто они должны расходоваться, как положено! И что мы потом будем говорить людям, если ничего не сделаем сейчас?
Нарыв вскрыт, давайте удалять гной и заживлять рану. Она еще долго будет болеть, но если не вылечим сейчас, то эта гангрена погубит нас всех - и больных, и здоровых, и меня, и Вас и тех, кто думает, что они неприкасаемые. 2017 год наступил, слишком уж страшно вспоминать, что случилось сто лет тому назад, сколько тогда из-за глухоты и слепоты властей крови пролилось, сколько людей потеряла Россия.
Я бы еще много чего написал, мне есть, что Вам рассказать, но пора прощаться. Если Вам понадобится телефон этой молодой женщины, я Вам пришлю. Если захотите ответить - выбирайте любую удобную Вам форму. Я готов приехать к Вам, когда скажете, возьму с собой видеокамеру и опубликую все, что Вы скажете, даже если это будет и против Махсона, и против меня лично. Я приглашаю Вас к диалогу не со мной, а к диалогу с людьми, с больными. Снизойдите, проявите свои лучшие качества!