С верой и надеждой, в последний путь
Минстрой разрабатывает законопроект, который серьезно изменит рынок ритуальных услуг
В ближайшее время в России могут появиться религиозные кладбища. Соответствующий законопроект готовится в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое с 2014 года ведает похоронной сферой. Таким образом Минстрой вносит поправки в законодательство о похоронном деле, принятое еще в 1996 году. Само понятие религиозных, или вероисповедальных, кладбищ в законе прописано, но практически в России действуют только общественные.
Более подробная информация об этом появилась на сайте РПЦ. В сообщении главы юридической службы Московской патриархии игуменьи Ксении (Чернеги) говорится, что на вероисповедальных кладбищах предполагается хоронить преимущественно единоверцев. Причем вносить предложения о создании кладбищ могут только епархии или религиозные организации (приходы, монастыри и т.д.), входящие в структуру епархии, - и только с ее согласия. Для захоронения на вероисповедальных кладбищах религиозные организации создают соответствующие структуры, которые подчиняются только им.
Законопроект предусматривает также бесплатное выделение земли под религиозные кладбища, хотя они могут быть как государственными (муниципальными), так и частными. Решение о захоронении на муниципальных кладбищах принимает местная власть, на частных участках – религиозная организация. Авторы законопроекта таким образом планируют решить проблему храмов, расположенных на государственных кладбищах. Им земля будет предоставляться безвозмездно. Захоронения при монастырях также получат статус вероисповедальных.
Новый законопроект, по мнению участников рынка ритуальных услуг, может привести к его серьезному переделу. В России ежегодно умирает более полумиллиона человек. Только легальный ритуальный рынок имеет в обороте 50-60 млрд. рублей, а объем теневого, по оценкам, может достигать четверти триллиона рублей. Подобный перекос создает проблемы, и время от времени они выливаются в откровенные разборки. Примером может послужить стрельба на Хованском кладбище в Московском регионе, где конкурирующие группировки не могли разделить сферу влияния.
Эксперты, которых опросила «Независимая Газета», также считают, что рынок услуг на общественных кладбищах сегодня во многом неподконтролен ни церкви, ни государству, и приводит мнение старшего партнера юридического бюро «Байбуз и партнеры» Вадима Байбуза утверждающего, что в дореволюционной России, когда каждая конфессия имела свои кладбища, существовала определенная гарантия ответственности.
Исполнительный директор Ассоциации похоронной отрасли Олег Ларионов считает, что новый федеральный закон должен преодолеть определенные конфессиональные разногласия, например, запрет хоронить жену к мужу, если она другой веры.
Но хватит ли для создания в многоконфессиональной стране земель для создания религиозных кладбищ?
Некоторые эксперты считают, что нет. Свободных земельных участков, особенно вокруг мегаполисов, практически не осталось. Не имеет смысла обустраивать религиозные кладбища в десятках километров от городов – похороны из-за пробок могут растянуться на несколько часов.
К тому же, по мнению вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев Владимира Редькина, вряд ли церковь будет компенсировать затраты на похороны малоимущим гражданам. В свою очередь, религиозные организации, занимающиеся похоронами, могут получить конкурентное преимущество из-за того, что они освобождены от налогов. Но это может дестабилизировать рынок.