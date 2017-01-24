Власти подготовили закон об идентификации пользователей мессенджеров
Роскомнадзор совместно с МВД разработали законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Поправки в действующий федеральный закон «О связи» вносят термин «мессенджер»
Роскомнадзор совместно с МВД разработали законопроект об обязательной идентификации пользователей мессенджеров. Поправки в действующий федеральный закон «О связи» вносят термин «мессенджер», под которым подразумеваются «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями».
Авторы законопроекта считают, что сервис обмена электронными сообщениями неразрывно связан с услугами связи, поэтому организаторы распространения информации в интернете должны предоставить программное обеспечение для идентификации своих пользователей, сообщает «КоммерсантЪ».
По предварительным данным, поправки включат в законопроект об упрощении продажи сим-карт, который вступает с силу 1 января 2019 года (сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами через интернет).
Продажа сим-карт через интернет будет проводиться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью электронной подписи, портала госуслуг и через подключение к системам госорганов.
На сотовых операторов также возлагается обязанность проверять предоставленную пользователями информацию.
В МВД сообщили, что принимали участие в разработке поправок, так как ведомство заинтересовано в пресечении незаконной продажи сим-карт. В свою очередь представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский отверг причастности ведомства к разработке законопроекта.