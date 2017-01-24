Ученые обнаружили в зубной пасте и жвачках ингредиент, вызывающий рак
В зубных пастах и жевательных резинках обнаружен опасный ингредиент. Это пищевой краситель E171 (диоксида титана). Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга считают диоксид титана опасным канцерогеном
В зубных пастах и жевательных резинках обнаружен опасный ингредиент. Это пищевой краситель E171 (диоксида титана). Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга считают диоксид титана опасным канцерогеном.
В исследовании ученых отмечается, что диоксид титана может провоцировать развитие рака. Исследователи в течение 100 суток давали крысам воду с добавлением E171 в объеме, который употребляется людьми. В ходе опыта выяснилось, что у этих крыс на 40% чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.
Ученые не исключили, что выявленная угроза может распространяться и на людей.
Соединение E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. В пище он используется в качестве отбеливателя. Диоксид титана добавляют не только в зубную пасту и жвачку, но и в солнцезащитные кремы и кондитерские изделия.
Франции приняли решение о проведении широкомасштабного расследования, посвященного безопасности и целесообразности использования в пищевой промышленности E171, сообщает издание The Independent.