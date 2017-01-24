Бригады «скорой помощи» будут обращаться к водителям через радиоэфир
Бригадам «скорой помощи» предложили использовать радиоэфир для обращения к автомобилистам, которые мешают их проезду. Сейчас данная инициатива обсуждается на уровне Минкомсвязи и мэрии Москвы. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения
Бригадам «скорой помощи» предложили использовать радиоэфир для обращения к автомобилистам, которые мешают их проезду. Сейчас данная инициатива обсуждается на уровне Минкомсвязи и мэрии Москвы.
Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая в беседе с «Коммерсантом» сообщила, что данный вопрос находится в начальной стадии обсуждения.
Согласно предложенной инициативе, машины «скорой» смогут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей, чтобы передать просьбу уступить дорогу. Кроме того, через радиоэфир можно информировать о дорожной ситуации, а также вызвать медиков из числа автомобилистов к месту ДТП.
Для осуществления данной инициативы необходимо урегулировать вопрос с компенсацией радиовещателям за экстренные включения в эфир, так как стоимость минуты эфира может доходить до нескольких сотен рублей. Еще одна проблема состоит в том, что функция передачи сигнала RDS отключена на многих приемниках.
Отметим, это уже не первая инициатива по повышению ответственности автомобилистов, которые зачастую отказываются пропускать машины оперативных служб.
Ранее Минздрав предлагал разрешить машинам «скорой помощи» таранить автомобили, которые мешают их проезду к пациенту или больницу. В Госдуме в свою очередь предложили значительно увеличить размер штрафа за отказ пропустить карету «скорой помощи» с нынешних 500 рублей до 30 тысяч рублей.