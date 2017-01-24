Прокуратура и эксперты признали «статью Дадина» противоречащей Конституции
КС России рассмотрит жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на двухлетний приговор. Дадин стал единственным в России активистом, который был осужден по статье о неоднократных нарушениях порядка организации и проведения митингов
Конституционный суд России во вторник, 24 января, рассмотрит жалобу оппозиционера Ильдара Дадина на двухлетний приговор. Дадин стал единственным в России активистом, который был осужден по статье о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митингов или пикетов.
Накануне заседания КС стало известно, что Генеральная прокуратура поддержала позицию защиты Ильдара Дадина относительно спорной статьи Уголовного кодекса.
В ответе на соответствующий запрос КС РФ заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский отметил, что неоднократность нарушения, о которой идет речь в статье, «не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений», сообщает «КоммерсантЪ».
По мнению прокурора, «нельзя признать вполне корректным» пункт, устанавливающий количество случаев привлечения к административной ответственности, как условия наступления уголовной.
КС обратился за разъяснениями не только в прокуратуру, но и к экспертам Дальневосточного университета (ДВФУ), которые высказали схожую позицию. Эксперты считают, что один и тот же факт правонарушения не может ни одномоментно, ни с каким-либо временным разрывом влечь одновременно ответственность и административную, и уголовную. Эксперты назвали статью 212.1 противоречащей принципам Конституции РФ, а наказание по ней столь же суровым, что и по некоторым видам убийств.
Ильдар Дадин по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» был приговорен к 2,5 годам колонии.