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24 января 00:26

Правительство одобрило повышение штрафа за отказ пропустить пешехода

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает увеличение штрафа с 1,5 до 2,5 тысяч рубле для автомобилистов за отказ пропустить пешехода или велосипедиста на пешеходном переходе

Фото: osporit-pravo.ru

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для автомобилистов за отказ пропустить пешехода или велосипедиста на пешеходном переходе. Размер штрафа предлагается увеличить с 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Данный документ планируется рассмотреть на заседании кабинета министров, а затем направить в Государственную думу.

Согласно статистике ГИБДД, за 11 месяцев 2016 года в России произошло 16,1 тыс. дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. В этой связи появилась инициатива увеличить штраф до 2,5 тыс. рублей за нарушения на пешеходных переходах («зебрах»), сообщает «КоммерсантЪ».

Согласно действующему законодательству, водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, обязан уступить дорогу пешеходу. Согласно разъяснению Верховного суда от 2014 года, если траектории автомобиля и пешехода не пересекаются, автомобиль может ехать дальше, не останавливаясь.

Однако многие инспекторы Госавтоинспекции на практике руководствуются еще старой формулировкой ПДД, по которой водители обязаны «снизить скорость или остановиться» перед зеброй, на которую вступил пешеход.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что прежде чем повышать в очередной раз штрафы, властям следует увеличить количество внеуличных переходов и организовать подсветку «зебр». Кроме того, зачастую аварии провоцируют сами пешеходы, которые «не смотрят на дорогу» и выскакивают прямо перед автомобилем, в том числе и в темное время суток.

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