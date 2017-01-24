Центр акробатического рок-н-ролла на базе «школы дочери Путина» построят на месте лагеря для малоимущих детей
Строительством центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы, где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова займется компания ООО «Магнум». Центр построят на месте бывшего лагеря для детей из малоимущих и социально незащищенных детей
Строительством центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы, где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Катерина Тихонова займется компания ООО «Магнум». Стоимость контракта составляет 1,935 млрд рублей.
Тендер был размещен БСА «Лужники». Помимо ООО «Магнум», заявку на участие в конкурсе подала компания «Строй-Система», которая предлагала построить центр акробатического рок-н-ролла за 1,696 млрд рублей. Тем не менее, комиссия выбрала компанию бизнесмена Андрея Орлова.
Компания «Магнум» занималась оснащением фитнес-клубов сети World Сlass в «Москва-Сити» и в Алма-Ате, строительством нового манежа для стадиона «Локомотив», реконструкцией спорткомплекса «Лужники», дизайн-проектом и оборудованием Центра художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, оснащение спортзалов Арсенальной зоны Кремля, Генштаба России, Академии МВД, сочинского санатория ФСБ и мэрии Москвы.
Центр акробатического рок-н-ролла возведут в Одинцовском районе Московской области. В частности, необходимо будет построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 12 550 кв.м. на 318 человек с 25-метровым бассейном и общежитие площадью 9 100 кв. м. на 300 мест. Победитель тендера также займется благоустройством 9,1 га территории участка.
Стоит отметить, что спорткомплекс планируется построить на месте бывшего центра для детей из социально незащищенных семей «Истра». Воспитанникам центра помогали и в спорте и в учебе, а также давали возможность подзаработать. Борьба за спасение центра велась несколько лет, но в итоге была проиграна.
Бывший директор ДООЦ «Истра» Галина Потапчик сообщила Центру управления расследованиями, что коллектив центра обращался и в Генпрокуратуру и лично к президенту Владимиру Путину.
Детскому центру земля была выделена на основании государственного акта на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком № 821 от 2 апреля 1993 года. Однако в 2005 году выяснилось, что часть земель центра уже попала под застройку таунхаусов КП «Добрыня».
Коллектив пытался бороться с застройкой, однако их жалобы во все инстанции остались без ответа. Зато в центре начались многочисленные проверки. Спустя некоторое время директор центра была уволена, однако в Департаменте образования Москвы заверяли, что после смены руководства центр возобновит работу в прежнем режиме. Однако центр перешел под контроль Москомспорта, который в свою очередь принял решение о закрытии детского центра на реконструкцию, но дети еще имели возможность приезжать туда на отдых. Летом 2016 года лагерь был закрыт окончательно, а в сентябре на сайте госзакупок появился тендер на строительство центра акробатического рок-н-ролла.