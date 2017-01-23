Лидер ЛДПР предложил переселять на север и в моногорода пенсионеров и творческих людей
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил улучшить жилищные условия пенсионеров за счет их переселения в другие города, если там есть «пустующая жилплощадь»
Депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил улучшить жилищные условия пенсионеров за счет их переселения в другие города, если там есть «пустующая жилплощадь».
Жириновский отметил, что во многих городах пустуют квартиры. Эту жилплощадь можно было бы предложить гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, сообщает Znak.com.
«Магадан, Мурманск, моногорода, другие населенные пункты. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где он находится, - главное отдельная квартира, магазины», - заявил депутат. Жириновский отметил, что, многие пенсионеры не работают и не очень привязаны к местности, поэтому вполне могут переехать.
Лидер ЛДРП также предложил заселять моногорода творческими людьми, которые «умеют работать удаленно, которым нужно уединение для того, чтобы создавать свои шедевры».
«Навязывать ничего не надо, необходимо просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей», – подчеркнул Жириновский.