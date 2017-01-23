Лишиться гражданства без суда и следствия
У переселенцев из бывших республик СССР изымают паспорта граждан РФ под надуманными предлогами
Полтора миллиона соотечественников, которые вернулись в Россию после распада Союза, не могут быть уверенными в том, что их не лишат гражданства. Миграционные службы уже изъяли паспорта у тысяч переселенцев без всякого суда – якобы они были выданы «по ошибке». Ситуация усугубляется еще и тем, что в выдаче новых паспортов им тоже отказывают. Причина – нет для этого документальных оснований.
Чиновники мотивируют свои действия законодательством. Еще в 1992 году был принят закон, в котором сказано, что гражданином России может стать только тот, кто к тому моменту постоянно проживал на территории РФ. В 2002 году поправки в закон усугубили ситуацию, и под его действие подпали порядка 70 тысяч человек. Де-юре они стали «лицами без гражданства». У них начали изымать паспорта, и процесс продолжается до сих пор, не смотря на то, что паспорта, выданные ранее, подлинные. Более того, многие за эти годы уже получили загранпаспорта, и каждый раз гражданство РФ подтверждалось.
В дело включились правозащитники и СМИ. Так, «Независимая газета» рассказывает о переселенце из Эстонии Льве Вылегжанине, у которого паспорт изъяли через 17 лет. Без всякого суда, хотя только судебные органы могут лишить гражданства, и то в случае подделки документа или предоставлении ложных сведений. Более того, прошел срок исковой давности, который в данном случае составляет пять лет. Благодаря огласке в СМИ паспорт Вылегжанину удалось восстановить.
Но случаи незаконного изъятия главного документа гражданина РФ продолжились, даже не смотря на то, что Генпрокуратура запретила миграционным властям изымать паспорта без суда. Но чиновники нашли выход: они объявляют «иск в защиту интересов РФ и неограниченного круга лиц», объявляют документ в розыск, а ничего не подозревающий владелец паспорта получает повестку.
Кроме того, проблема теперь коснулась и жителей Крыма. Согласно договору между РФ и Республикой Крым, гражданство РФ получили все крымчане, которые на момент присоединения полуострова проживали там не менее полугода. Украинская регистрация при этом не учитывалась. Однако в Симферополе уже есть прецедент, когда жителя полуострова Олега Копылева лишили российского паспорта, ссылаясь на неправильное оформление домовой книги. Чиновники на сей раз руководствовались уже другим правовым документом: законом «О принятии в состав РФ Республики Крым». Там оговорено, что обязательное условие для принятие гражданства – постоянное проживание в Крыму.
По мнению правозащитников, действия чиновников противоречат политике государства, направленной на привлечение бывших соотечественников. Законодательные несостыковки требуют определенных действий и от депутатов Госдумы. А пока для решения проблемы, на первых порах, могла бы помочь иммиграционная амнистия. О ней уже несколько лет говорят правозащитные организации. Однако дело затягивается, парламентарии настаивают на изменении закона о гражданстве, но когда они внесут необходимые поправки – неизвестно.
Самым быстрым решением проблемы может стать соответствующий указ Президента о безусловном приеме в гражданство тех граждан бывшего СССР, которые получили паспорта и многие годы считали себя гражданами РФ. И если они получили документ «ошибочно», это уж точно не их вина.