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23 января 00:02

Испанский сайт по продаже хамона запретили с целью «защиты конституционного строя РФ»

Роскомнадзор внес в свой «черный список» сайт испанского интернет-магазина, который специализируется на продаже хамона. Соответствующее решение надзорное ведомство приняло в соответствии с вердиктом Ульяновского районного суда

Роскомнадзор внес в свой «черный список» сайт испанского интернет-магазина, который специализируется на продаже хамона. Соответствующее решение надзорное ведомство приняло в соответствии с вердиктом Ульяновского районного суда.

Следователи ульяновской прокуратуры в ходе проверки выяснили, что российские интернет-пользователи часто посещают данный сайт и заказывают онлайн испанский хамон. Отметим, что хамон стал одним из символом российского продовольственного эмбарго наряду с итальянским сыром пармезан, однако как выяснилось, испанского свиного окорока в перечне запрещенных продуктов официально нет.

Прокуратура попросила внести сайт магазина Jamonshop в «черный список», так как он содержит информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации», сообщает Znak.com.

Согласно официальной информации, сайт интернет-магазина заблокировали с целью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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