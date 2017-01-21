Противники передачи Исаакиевского собора церкви подали в суд на чиновников
Противники передачи Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви (РПЦ) подали в административный иск к комитету имущественных отношений (КИО) правительства Санкт-Петербурга
Противники передачи Исаакиевского собора в собственность Русской православной церкви (РПЦ) подали в административный иск к комитету имущественных отношений (КИО) правительства Санкт-Петербурга.
В качестве истцов выступили некоторые депутаты Законодательного Собрания Петербурга и известные правозащитники. Петербургский депутат Борис Вишневский рассказал, что в суде будет оспорено распоряжение Комитета имущественных отношений о передаче собора церкви.
Истцы считают принятое решение нарушением права на доступ к объекту культурного наследия.
«Распоряжение КИО издано на основании заявления религиозной организации РПЦ от 30 декабря 2016 года, а 20 января вице-губернатор Мокрецов мне заявляет, что этого заявления нет в природе - так не бывает. Это распоряжение незаконно, его нельзя издать со ссылкой на несуществующий документ», - заявил Вишневский, слова которого приводит ТАСС.
О нарушении закона при передаче Исаакиевского собора церкви заявляет и организация Transparency International. Данная организация направила обращение в Генеральную прокуратуру по данному вопросу.
Жители Петербурга также выступают против передачи собора РПЦ. В интернете идет сбор подписей с требованием отменить соответствующее решение губернатора Георгия Полтавченко. Инициативная группа подала заявку на проведение митинга, однако городские власти не согласовали акцию.