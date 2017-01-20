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20 января 11:54

Журнал Михаила Леонтьева получил от «Роснефти» 170 млн рублей и через месяц закрылся

Государственная «Роснефть» в мае 2015 года выделила 170 млн рублей журналу «Однако», основателем которого является пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. Указанные средства были выделены редакции через систему госзакупок, однако в том же 2015 году журнал перестал выходить

Государственная «Роснефть» в мае 2015 года выделила 170 млн рублей журналу «Однако», основателем которого является пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. Указанные средства были выделены редакции через систему госзакупок, однако в том же 2015 году журнал перестал выходить.

Согласно данным сайта госзакупок, 170 млн рублей «Роснефть» выдала журналу своего пресс-секретаря в качестве «спонсорского вклада» и в обмен на предоставление информационно-рекламных услуг.

Контракт предполагал, что его исполнение должно завершиться в начале 2016 года, однако последний номер журнала «Однако» вышел в июне 2015 года. Таким образом, после получения крупной суммы от спонсора журнал просуществовал всего месяц.

Закупка проводилась у единственного поставщика. Причем договор на портале госзакупок был опубликован «Роснефтью» с нарушением сроков - в июле 2015 года, сообщает Центр управления расследованиями (ЦУР).

Учредителем журнала являлась издательская группа «Пресс Код», но договор о спонсорской поддержке «Роснефти» был подписан с ООО «Издательская группа «Однако»». Михаил Леонтьев владел 99% издательской группы «Однако», но в 2012 году единственным собственником компании стал фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». В 2016 году владельцем 100% акций компании «Однако» стала ее гендиректор и бывший руководитель «Пресс Кода» Лариса Леонова.

Михаил Леонтьев информацию о спонсорских 170 млн рублей «Роснефти» пока не прокомментировал. Его помощница сообщила, что Леонтьев занят.

Отметим, что пресс-секретарь «Роснефти» накануне позволил себе общение с журналистом в грубой форме. Поводом для этого послужили сообщения о том, что его начальник Игорь Сечин ездит на автомобиле со спецсигналом, хотя «Роснефти» нет в списке ведомств, которым по закону положены «мигалки».

Корреспондент портала Life Анастасия Кашеварова поинтересовалась у Михаила Леонтьева, на каком основании глава «Роснефти» использует «мигалку». В ответ пресс-секретарь госкомпании «послал в жопу» журналистку.

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