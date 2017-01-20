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20 января 10:48

В Хабаровском крае из-за сильных морозов погибли 49 человек

По данным регионального территориального центра медицины катастроф, с ноября 2016 года по настоящее время в крае от переохлаждения пострадало 415 и погибло 49 человек

Фото: sokol.mos.ru

В Хабаровском крае морозы стали причиной гибели 49 человек. По данным регионального территориального центра медицины катастроф, с ноября 2016 года по настоящее время в крае от переохлаждения пострадало 415 и погибло 49 человек.

По данным синоптиков, климатическая зима началась в Хабаровском крае на 7-10 дней раньше обычного - в конце октября 2016 года. В среднем по региону температура в ноябре составляла 16-20 градусов мороза.

«"В этот осенне-зимний период был очень холодный октябрь, ноябрь и часть декабря. Несколько таких холодных месяцев подряд - это редкость для региона», - рассказала «Интерфаксу» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного УГМС Галина Брынцева.

В январе синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Периоды потепления будут сменяться морозами. В пятницу, 20 января, в Хабаровске температура воздуха днем составляет -18 градусов.

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