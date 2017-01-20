В Хабаровском крае из-за сильных морозов погибли 49 человек
По данным регионального территориального центра медицины катастроф, с ноября 2016 года по настоящее время в крае от переохлаждения пострадало 415 и погибло 49 человек
В Хабаровском крае морозы стали причиной гибели 49 человек. По данным регионального территориального центра медицины катастроф, с ноября 2016 года по настоящее время в крае от переохлаждения пострадало 415 и погибло 49 человек.
По данным синоптиков, климатическая зима началась в Хабаровском крае на 7-10 дней раньше обычного - в конце октября 2016 года. В среднем по региону температура в ноябре составляла 16-20 градусов мороза.
«"В этот осенне-зимний период был очень холодный октябрь, ноябрь и часть декабря. Несколько таких холодных месяцев подряд - это редкость для региона», - рассказала «Интерфаксу» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного УГМС Галина Брынцева.
В январе синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Периоды потепления будут сменяться морозами. В пятницу, 20 января, в Хабаровске температура воздуха днем составляет -18 градусов.