Российский турист скончался от малярии после отдыха в Индии
Роспотребнадзор сообщил о гибели российского гражданина от малярии, которой он заболел во время отдыха в индийском штате Гоа. Всего на сегодняшний день зарегистрировано два случая заболевания малярией ...
Роспотребнадзор сообщил о гибели российского гражданина от малярии, которой он заболел во время отдыха в индийском штате Гоа.
Всего на сегодняшний день зарегистрировано два случая заболевания малярией в Ульяновской области и Свердловской области. Один из заболевших скончался.
В обоих случаях пострадавшие посещали индийский штат Гоа, сообщает «Интерфакс».
В связи с гибелью туриста от малярии Роспотребнадзор попросил россиян, собирающихся в отпуск за границу, учитывать данную ситуацию. В ведомстве уточнили, что малярия распространена в Африке, Азии, Латинской Америки и Океании.
В свою очередь Ростуризм попросил туроператоров предупреждать своих клиентов об опасностях, которые могут подстерегать их в поездке.