Водителей из Москвы и Петербурга освободят от уплаты повышенных штрафов
Автомобилистов двух столиц могут освободить от уплаты повышенных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Депутаты Госдумы седьмого созыва обсуждают отмену закона, который был принят в 2011 году по инициативе московских властей
Автомобилистов из Москвы и Санкт-Петербурга могут освободить от уплаты повышенных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Депутаты Госдумы седьмого созыва в настоящее время обсуждают отмену закона, который был принят в 2011 году по инициативе московских властей.
Законопроект, который исключает из КоАП нормы о повышенных штрафах за нарушение ПДД на территории Москвы и Санкт-Петербурга, был внесен фракцией ЛДПР летом 2016 года, сообщает «КоммерсантЪ».
Первоначально думский комитет по госстроительству собирался рекомендовать отклонить законопроект ЛДПР, однако сейчас стало известно, что позиция членов комитета изменилась.
Так, первый зампред комитета Вячеслав Лысаков предложил отменить повышенные штрафы, отметив, что в России действует единое экономическое пространство. Он обратил внимание на то, что увеличить размер штрафов придется и в Севастополе, который является городом федерального значения, как Москва и Петербург.
Напомним, сейчас водители двух столиц платят за нарушение ПДД в два раза больше, чем автомобилисты из других регионов. Например, за выезд на выделенную полосу и парковку в запрещенном месте в Москве штрафуют на 3 тысячи рублей, а в остальных городах - на 1,5 тысячи рублей.
Депутаты от ЛДПР считают, что такие нормы противоречат Конституции. Согласно Основному закону страны, все граждане равны перед законом. Примечательно, что Конституционный суд не увидел в этом никаких противоречий и признал законными повышенные штрафы для москвичей и петербуржцев.