Производитель православного смартфона из золота подарит один экземпляр главе РПЦ
Компания Gresso выпустила специальный смартфон для православных христиан из золота стоимостью от 380 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Один из смартфонов будет подарен главе РПЦ и истинному ценителю предметов роскоши патриарху Кириллу
Российская компания Gresso выпустила специальный смартфон для православных христиан из золота стоимостью от 380 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Один из смартфонов будет подарен главе Русской православной церкви и истинному ценителю предметов роскоши патриарху Кириллу.
Смартфон Meridian выпустила компания Gresso. Гаджет изготовлен из бронзы и покрыт сусальным золотом, как и купола православных храмов. Всего выпущено 988 православных смартфонов, а 33 гаджета украшены бриллиантами. На задней крышке телефона выгравированы крест и надпись «Спаси и сохрани». Кроме того, вся партия будет освящена.
Телефон оснащен памятью в 32 гигабайта и 3-мегапиксельной камерой. Смартфон работает в режиме разговора 5,3 часа, в режиме ожидания - до 375 часов.
В компании рассказали, что смартфон стандартной комплектации стоит 380 тысяч рублей. За модель с бриллиантами придется выложить 1,5 млн рублей, что по мнению интернет-пользователей совсем «не по-христиански».
Представитель Gresso в беседе с МИА «Россия сегодня» сообщил, что один из православных смартфонов подарят патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Сейчас ведутся переговоры с патриархией по этому вопросу.
Стоит отметить, что патриарх Кирилл не понаслышке знает о предметах роскоши, поэтому золотой смартфон ему придется по душе. Так, например, предстоятель РПЦ предпочитает носить дорогостоящие часы известных марок. В 2012 году из-за часов патриарха за 30 тысяч евро даже разгорелся громкий скандал. Пресс-служба патриарха заретушировала на фотографии часы марки Breguet, но не заметила, что они отражаются на лакированной поверхности стола. В РПЦ признали факт ретуши и принесли извинения.
В 2015 году патриарха Всея Руси заметили во время отдыха на шикарной яхте Azimut, стоимость которой достигает 680 тысяч евро. Яхту с человеком очень похожим на главу РПЦ видели в Черном море у берегов Краснодарского края.