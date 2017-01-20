В Москве построят VIP-больницу со спецсвязью для президента и премьера
Российские чиновники высокого ранга обзаведутся отдельным корпусом на территории Центральной клинической больницы. В этом корпусе будут лечиться глава государства и представители его ближайшего окружения
Российские чиновники высокого ранга обзаведутся отдельным корпусом на территории Центральной клинической больницы, подведомственной Управлению делами президента. В этом корпусе будут лечиться глава государства Владимир Путин и представители его ближайшего окружения.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на источники в администрации ЦКБ, на территории больницы будет построено трехэтажное здание площадью около 12 тысяч кв.м. При этом корпус будет предназначен для лечения только 10 пациентов.
VIP-корпус ЦКБ оснастят президентской и правительственной связью. Также в здании будет зал для конференций, бассейн, столовая и подземная парковка. Некоторые палаты сделают более чем просторными – площадью в 200 кв.м.
Строительство «президентского» корпуса оценивается в 2,9 млрд рублей без учета расходов на оборудование, которое по всей видимости будет самым передовым.
В Управделами президента (УДП) подтвердили строительство клинико-поликлинического отделения в ЦКБ, но при этом опровергли сведения о том, что корпус оснастят спецсвязью.
В VIP-корпусе смогут лечиться не только президент страны и премьер-министр, но и члены правительства, сенаторы и судьи Конституционного суда.
Согласно неофициальным данным, решение о строительстве больничного корпуса специально для высокопоставленных чиновников было принято в связи с введением антироссийских санкций. Попавшие в санкционный список чиновники больше не могут выезжать за границу, в том числе и с медицинскими целями.