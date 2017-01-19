Открытому правительству рекомендовали отклонить петицию против «закона Яровой»
Госдуме рекомендовано решить вопрос об исключении возможности расширения толкования понятий «экстремизм», «миссионерская деятельность» и «оскорбление религиозных чувств верующих»
Экспертная рабочая группа при кабинете министров РФ рекомендовала Открытому правительству Михаила Абызова отклонить народную петицию с требованием отменить скандальный «закон Яровой» о хранении данных о звонках и переписке россиян.
Комиссия, которая состоит из представителей Минэкономразвития, Минкомсвязи, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, ФАС и Минпромторга, сочла «закон Яровой» полезным. Оснований для его отмены эксперты не нашли.
Одновременно с этим экспертная группа рекомендовала Госдуме решить вопрос об исключении возможности расширения толкования понятий «экстремизм», «миссионерская деятельность» и «оскорбление религиозных чувств верующих». В свою очередь правительству рекомендовано дополнительно проанализировать технические, организационные, социальные и финансово-экономические аспекты применения «закона Яровой».
Отдельно в Минкомсвязи сообщили о возможном снижении объема хранения данных в рамках антитеррористического «закона Яровой». Это позволит снизить расходы сотовых операторов и провайдеров на хранение данных.
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина сообщил «Интерфаксу», что объемы информации могут быть сокращены примерно в 10 раз, а интернет-медиа, IPTV, торренты сочли избыточными данными.