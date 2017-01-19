Стадиону «Зенит-Арена» понадобится еще 2 млрд рублей на завершение строительства
Петербургский стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове продолжает бить рекорды по своей стоимости. На достройку объекта понадобится еще 1,5-2 млрд рублей сверх того, что было добавлено в конце декабря 2016 года
Петербургский стадион «Зенит-Арена» продолжает бить рекорды по своей стоимости. На достройку объекта понадобится еще 1,5-2 млрд рублей сверх того, что было добавлено в конце декабря 2016 года.
Напомним, «Зенит-Арену» планировалось сдать в декабре прошлого года. Накануне Нового года действительно появились сообщения о сдаче объекта, однако позднее они были опровергнуты. Срок сдачи перенесли на конец марта 2017 года.
Тогда же стало известно, что петербургским властям опять не хватает средств на завершение всех работ. В конце года чиновники заключили два дополнительных договора на сумму в 952 млн и 2 млрд рублей. В Смольном пояснили, что дополнительные средства понадобились на выполнение работ по адаптации стадиона под требования ФИФА о безопасности. Чиновники особо подчеркнули, что стандарты по безопасности очень строгие, поэтому и дорогие.
19 января вице-премьер правительства Виталий Мутко сообщил, что стадиону нужно еще 1,5-2 млрд рублей на «адаптацию к параметрам ФИФА».
«Есть проект стадиона - требования, необходимые для нашего чемпионата. Они все реализованы, стадион принят в эксплуатацию. А есть вопрос его адаптации к требованиям ФИФА. Это требования безопасности, въездные зоны. Это большее количество зон прессы, требования к информационным технологиям и так далее. 1,5-2 миллиарда эта адаптация будет стоить», - сообщил вице-премьер агентству «Р-Спорт».
Мутко уточнил, что средства доработку петербургского стадиона частично выдели ФИФА, частично - правительство России и регионы.
Стадион с рабочим названием «Зенит-Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга строится с 2007 года. За это время стоимость объекта выросла с 7 млдр рублей до 41 млрд рублей. Стадион стал самым дорогим долгостроем в России.